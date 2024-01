Rywalka Świątek nie wytrzymała. Zabrała głos po Australian Open

Caroline Garcia (20. WTA) to niezwykle doświadczona tenisistka. Jest drugą najstarszą zawodniczką w czołowej dwudziestce rankingu WTA. W swoim dorobku ma liczne sukcesy, do których zaliczyć należy dwukrotny triumf w deblowym turnieju French Open. W singlowych zmaganiach najdalej dotarła do półfinału US Open 2022.

Rywalka Świątek nie wytrzymała. O to co powiedziała

Francuzka w ostatnich tygodniach miała okazję mierzyć się z polskimi tenisistkami. Z Australian Open odpadła po spotkaniu z Magdaleną Fręch (51. WTA), a wcześniej - w United Cup - musiała uznać wyższośc Igi Świątek.

Polka, która nie zwojowała turnieju w Melbourne, po zakończonych zmaganiach wykazała się wielką klasą i pogratulowała sukcesu swojej wielkiej rywalce - Arynie Sabalence (2. WTA).

Białorusinka wygrała Australian Open po raz drugi w karierze. W turnieju mężczyzn najlepszy okazał się Jannik Sinner (4. ATP), który w półfinale sensacyjnie pokonał światową jedynkę Novaka Djokovicia. Serb był uznawany za murowanego faworyta turnieju. Porażka z włoskim rywalem była dla niego pierwszą przegraną w Melbourne od sześciu lat. Poprzednio Djoković poległ z Koreańczykiem Chung Hyeon w 4. rundzie turnieju rozgrywanego w... 2018 roku.

To właśnie ws. Djokovicia głos zabrała Garcia. Na swoim koncie na portalu X nie mogła ukryć zdziwienia z jak wielkim hejtem i krytyką spotkał się serbski mistrz.

- Trochę scrollowałam i... właściwie Djoković dwa tygodnie temu był GOAT-em (ang. Greatest of All Times, "Największy w historii" - przyp.red.), wciąż takim młodym, wychodzącym poza swój wiek, ponownie wybierającym się na kolejny wielkoszlemowy turniej, prawdziwą inspiracją. A teraz jest za stary, wkroczyliśmy w nową erę, on się skończył dla tenisa. To zabawne...- napisała.

Novak Djoković to jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii dyscypliny. Wygrał aż 24 turnieje wielkoszlemowe. 10 z nich zdobył podczas Australian Open. Nikt nie ma więcej turniejowych wygranych w Melbourne od niego.