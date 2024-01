"Sięgnęła dna". Była światowa numer jeden wyrzucona z ranking WTA

Kiedy w 2017 roku Garbine Muguruza wygrywała Wimbledon i była liderką światowego rankingu, trudno było sobie wyobrazić, że niedługo później zaliczy tak duży zjazd. Po raz ostatni wygrała mecz we wrześniu 2022 roku, gdy w II rundzie WTA Tokio pokonała Despinę Papamichail (240. WTA). Od tamtej pory rozegrała sześć spotkań i wszystkie przegrała.

Garbine Muguruza wypada z rankingu WTA. "Osiągnęła dno"

Po porażce z Lindą Noskovą (30. WTA) w I rundzie WTA w Lyonie Muguruza postanowiła zrobić sobie przerwę od rywalizacji. Na początku kwietnia poinformowała za to, że zawiesza sportową karierę. "Czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi był naprawdę uzdrawiający i niezwykły, dlatego zamierzam przedłużyć ten okres do lata" - napisała w mediach społecznościowych. Mimo zapowiedzi nie wróciła jednak na kort.

We wtorek 30 stycznia mija dokładnie rok od przegranej z Czeszką. Tym samym Hiszpanka straciła wszystkie zdobyte w 2023 roku punkty i po raz pierwszy od 2008 roku zniknęła z rankingu WTA. "Sięgnęła dna" - przekazał francuski portal We Love Tennis. Dziennikarze hiszpańskiego oddziału ESPN nie wykluczają, że zawodniczka definitywnie przeszła na emeryturę. "Jej powrót na kort jest całkowitą niewiadomą. Nic nie wskazuje na to, aby był on blisko" - napisali.

Biorąc pod uwagę to, co Hiszpanka zamieszcza w mediach społecznościowych, można zgodzić się z ich słowami. Nie dość, że trudno tam zauważyć jakiś materiał z kortu, to widać, że 30-latka zaczęła się spełniać w innych dziedzinach m.in. gotowaniu.

"Od czasu do czasu angażuje się w niezobowiązujące sesje z przyjaciółmi, rozkoszując się brakiem stresu związanego z rywalizacją i ciesząc się okazjonalnymi powrotami do sportu, który kocha. Koncentruje się jednak na życiu osobistym, traktując priorytetowo czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi po wielu latach spędzonych poza domem" - podał serwis Tennis World USA.

Na ten moment nie wiadomo zatem kiedy, i czy w ogóle będzie miała motywację, aby powrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie. Niezadowolona z tego faktu może być Iga Świątek, która tylko raz miała okazję się z nią zmierzyć, gdy podczas turnieju w Dubaju w 2021 roku przegrała 0:6, 4:6.