Nadal stracił jeden z najważniejszych celów. Trener ujawnia. "Leżał na ziemi z bólu"

Ostatni rok w życiu Rafaela Nadala był trudniejszy, niż wielu mogłoby się wydawać. Tenisista z Majorki musiał przejść operację mięśnia lędźwiowo-biodrowego po kontuzji, której nabawił się podczas starcia z Mackenzie’m McDonaldem w drugiej rundzie Australian Open 2023. Problemy zdrowotne poważnie zagroziły w kontynuacji kariery, lecz 37-latek postanowił, że po dwunastu miesiącach nieobecności wróci do gry na najwyższym poziomie.

Trener Nadala zdradza kulisy jego powrotu. "Leżał na ziemi z powodu bólu"

- Gdyby istniały filmy z pierwszych sesji treningowych, które zrobiliśmy w sierpniu... Nie byłyby one optymistyczne ani pozytywne. Rozumieliśmy, że jest to proces, przez który musisz przejść w ciągu trzech lub czterech miesięcy, aby być konkurencyjnym. Codziennie przydarzają się rzeczy, które ten proces opóźniały i tu pojawiały się wątpliwości - przyznał Carlos Moya, szkoleniowiec Rafy Nadala, w rozmowie z portalem puntodebreak.com. - Miałem wątpliwości, czy będzie mógł grać, bo widziałem, że w pierwszym czy drugim miesiącu postęp był minimalny. Graliśmy przez 15-20 minut, a on czasami leżał na ziemi z powodu bólu. To trudne sytuacje, ale wiedzieliśmy, że musi przez to przejść. To adaptacja ciała, a wszystko było pod kontrolą. Jednak bywały dni, kiedy zwątpiliśmy - kontynuował.

22-krotny mistrz wielkoszlemowy na początku stycznia 2024 roku wrócił do gry podczas turnieju w Brisbane. Wygrał dwa pierwsze mecze, ale potem uległ Jordanowi Thompsonowi w długim trzysetowym starciu. W pojedynku z Australijczykiem Rafael Nadal ponownie nabawił się kontuzji lewego biodra, lecz tym razem była to inna kontuzja. - Sama kontuzja nie jest poważna, może się zdarzyć, ale kiedy wracasz po tych trudnych miesiącach, które miałeś i widząc, że jesteś tak blisko powrotu do bardzo przyzwoitej dyspozycji, to wielka szkoda. Naprawdę chciał zagrać w Australian Open - zdradził Carlos Moya. - Przerwa w tym przypadku to 3-4 tygodnie i mieliśmy szczęście, że kontuzja nie uległa pogorszeniu. To się zdarza w sporcie, ale prawdą jest, że był to silny cios mentalny, ponieważ wydawał się przygotowany, a problemy z przeszłości znów do wróciły - kontynuował.

Carlos Moya przyznał, że jego podopieczny podczas okresu przygotowawczego wytrzymywał tak długie, trzygodzinne, starcia, ale "mecz to inna historia". - Zawsze występuje dodatkowe napięcie, które powoduje, że mięśnie są bardziej obciążone niż podczas treningu - przekazał trener.

Są jednak także pozytywne informacje ws. Rafy Nadala, który już w połowie lutego wróci do rywalizacji podczas turnieju w Doha. - Poprawia się. Jesteśmy ostrożni. Powoli zaczynamy wracać do treningów. To nie było poważne, ale na tyle, że nie wziął udziału w Australian Open, co było jednym z jego najważniejszych celów - przyznał Carlos Moya. Co ciekawe, 37-letni Hiszpan nie zdecydował się na grę w turniejach na swojej ulubionej mączce w Ameryce Południowej. Na Bliskim Wschodzie zagra na nawierzchni twardej, gdyż na takowej trenował podczas ostatnich miesięcy. - Zmiany nawierzchni nie są łatwe. Taki układ jest korzystniejszy dla stawów - tłumaczy jego szkoleniowiec.