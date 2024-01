Legendy nie godzą się na turniej w Rijadzie. Księżna reaguje. "Oczernia nas"

Pieniądze płynące z Saudyjskiego Funduszu Inwestycyjnego coraz mocniej wpływają na sport. Widać to już po golfie, boksie czy piłce nożnej, a od kilku miesięcy trwa debata w kontekście organizacji turniejów tenisowych w Arabii Saudyjskiej. W grudniu w Dżuddzie po raz pierwszy rozegrano Next Gen ATP Finals - turniej dla najlepszych zawodników do 21 roku życia.

Możliwości ekonomiczne Arabii Saudyjskiej są także atrakcyjne dla pogrążonego w kryzysie finansowym WTA. Coraz głośniej mówi się o potencjalnej organizacji WTA Finals w stolicy kraju, Rijadzie. Jakiejkolwiek kooperacji z Saudyjczykami sprzeciwiają się legendy dyscypliny Martina Navratilova oraz Chris Evert, które kilka dni temu na łamach "Washington Post" opublikowały list otwarty w kierunku kierownictwa kobiecego tenisa. "Nie pomagałyśmy w budowaniu kobiecego tenisa po to, aby mógł być wykorzystywany przez Arabię Saudyjską" - głoszą w tytule absolutne legendy i wielokrotne mistrzynie wielkoszlemowe. Obie mają po 18 takich tytułów.

"WTA jest o krok od przekazania Arabii Saudyjskiej flagowego turnieju Finals. Potwierdzając nasz pełny szacunek dla odmiennej kultury, właśnie w imię tej zasady sprzeciwiamy się temu wyborowi, sprzecznemu z samymi zasadami stowarzyszenia. W tym kraju kobiety dalekie są od życia w państwie równości i są własnością mężczyzn. Nie ma ustępstw wobec ruchu LGBTQ, który jest kryminalizowany i którego członkom również grozi kara śmierci za orientację seksualną" - zaznaczają Martina Navratilova i Chris Evert. "Gra tam oznaczałaby regres, a nie postęp dla organizacji. Oczekujemy, że WTA rozpocznie otwartą debatę w tej sprawie, wzywając ekspertów ds. praw człowieka do wyjaśnienia sprawy i oceny, czy Arabia Saudyjska to właściwy krok w kierunku rozwoju Touru, czy też czeka nas nowa operacja sport-washingu" - podsumowują.

Ich stanowisko skomentowała księżna Reema bint Bandar al-Saud - członkini Komitetu Olimpijskiego Arabii Saudyjskiej i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - która stwierdziła, że byłe tenisistki "odwróciły się plecami do tych samych kobiet, które zainspirowały, i jest to nie do zniesienia" - czytamy w relacji "BBC". Nie odniosła się do krytyki kobiet dotyczącej przepisów kryminalizujących społeczność LGBTQ. Al-Saud powiedział, że Navratilova i Evert powinny "zapoznać się z faktami" w kwestiach saudyjskiego prawa dotyczącego kobiet i stwierdziła, że ich argumenty opierają się na przestarzałych stereotypach i zachodniocentrycznych poglądach na tamtejszą kulturę.

- Brak uznania wielkiego postępu, jaki kobiety poczyniły w Arabii Saudyjskiej, oczernia naszą niezwykłą drogę. To nie tylko podważa rozwój kobiet w sporcie, ale niestety także jako całość. Sport nie powinien być używany jako broń do propagowania osobistych uprzedzeń, ani do karania społeczeństwa, które pragnie przyjąć tenis, aby pomóc rozwojowi sportu - podsumowała przedstawicielka Arabii Saudyjskiej.