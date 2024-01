Novak Djoković (1. ATP) to jeden z najwybitniejszych tenisistów wszech czasów. Podczas tegorocznego Australian Open w półfinale musiał uznać jednak wyższość Jannika Sinnera (4. ATP), a więc późniejszego triumfatora turnieju. - Sinner był ode mnie lepszy w każdym aspekcie gry - mówił Serb po zakończonym półfinale.

Novak Djoković wyjawił smutną prawdę. Dręczy go trauma z dzieciństwa

Tuż po zakończeniu Australian Open w australijskim porannym programie "The Today Show" zaprezentowano wywiad z Novakiem Djokoviciem, którego udzielił podczas turnieju. W nim nie zabrakło trudnych tematów i prywatnych wątków. Tenisista wyjawił, co jest jego prawdziwą traumą z dzieciństwa. Chodzi o wojnę na Bałkanach.

- Miałem 12 lat, kiedy przez dwa i pół miesiąca byliśmy bombardowani dzień i noc. Kiedy słyszę fajerwerki, kiedy słyszę ten dźwięk, naprawdę przypomina mi to wybuchające bomby, więc nie jest to zbyt przyjemne wspomnienie, nadal mam trochę traumy - wyjawił ze łzami w oczach.

Serb został dopytany przez dziennikarza, czy doświadczenia z młodości wzmocniły go psychicznie. - Możliwe, nie wiem w jakim stopniu, ale na pewno jest jakiś związek - przyznał i dodał: - Myślę, że jest to związane też z wytrwałością, odpornością, duchem, który nigdy się nie poddaje. Szczególnie w trudnych momentach ma to znaczenie.

Mimo odpadnięcia z Australian Open Djoković wciąż jest liderem rankingu ATP. W poniedziałek rozpoczął się jego 410. tydzień panowania wśród tenisistów. To najlepszy wynik w historii rywalizacji i rankingu ATP. Nikt nie prowadził dłużej. Drugi pod względem tygodni liderowania jest Roger Federer, który prowadził przez 310 tygodni. Wiele wskazuje na to, że osiągnięcie Djokovicia przez bardzo długi czas może być nieosiągalne dla innych.