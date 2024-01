Świat docenił klasę Świątek. Wystarczyło jedno zdanie skierowane do Sabalenki

Iga Świątek pożegnała się z tegorocznym Australian Open już w 3. rundzie. Przegrała w trzech setach z Czeszką Lindą Noskovą. Mimo tego 22-latka śledziła dalszy przebieg turnieju. Po ostatnim meczu pogratulowała zwycięstwa Arynie Sabalence, a więc swojej wielkiej rywalce.

Fani docenili postawę Świątek. "Zawsze z klasą"

Raszynianka postanowiła pogratulować starszej koleżance za pośrednictwem portalu X. - "Gratulacje dla Aryny Sabalenki za drugi tytuł w Australii, niesamowite!" - napisała na swoim profilu.

Wpis zebrał ponad 19 tysięcy polubień, a polska tenisistka odebrała wiele ciepłych słów od fanów tenisa z całego świata. Kibice docenili jej zachowanie. "Zawsze z klasą. Niech reszta zawodników zwraca uwagę na sportową rywalizację w najlepszym wydaniu", "Z klasą i docenieniem osiągnięć innych, nigdy się nie zmieniaj, Iga! Gratulacje Aryna!" - czytamy pod wpisem Świątek. "Jesteś wspaniała Iga. Zawsze pełna szacunku i dobrego tonu. Brawo..." - dodał kibic.

Aryna Sabalenka coraz bliżej Igi Świątek w rankingu WTA

Rezultaty odniesione podczas Australian Open znalazły odzwierciedlenie w najnowszym rankingu WTA. Aryna Sabalenka broniła tytułu wywalczonego przed rokiem, a co za tym idzie 2000 punktów. Zadanie udało jej się wykonać. Świątek przed rokiem dotarła do 4. rundy, a więc o stopień dalej niż w tegorocznych zmaganiach. Straciła zatem 110 punktów. Białorusinka odrobiła część strat i w rankingu traci do Polki 865 punktów. Dla 25-latki był to drugi wielkoszlemowy triumf w karierze.

