To on skradł serce Aryny Sabalenki. Jest o 17 lat starszy i ma trójkę dzieci

Aryna Sabalenka (2. WTA) powtórzyła wyczyn sprzed roku i wygrała Australian Open. Wtedy Białorusinka musiała się natrudzić w samym finale przeciwko Jelenie Rybakinie (5. WTA). W tym roku wygrała turniej bez straty seta. Z całego tenisowego świata popłynęło do niej gratulacje za obronienie tytułu oraz efektowne rozpoczęcie zmagań w sezonie, w którym rozegrane zostaną także igrzyska olimpijskie.

Dumy z powodu wygranej Sabalenki nie ukrywał jej partner Konstantin Kołcow. 42-latek w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie całującej puchar AO tenisistki, pod którym napisał: "Jeszcze raz gratuluję, kochanie!", oznaczając profil wiceliderki rankingu WTA.

Kołcow jest byłym reprezentantem Białorusi w hokeju na lodzie, z którą dwukrotnie wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2002 i 2010 roku. Oprócz tego sportowiec wielokrotnie występował na mistrzostwach świata. W klubowej karierze Kołcow grał przede wszystkim w rosyjskich zespołach, takich jak m.in. Spartak Moskwa czy Ak Bars Kazań, a w amerykańskiej NHL reprezentował Pittsburgh Penguins.

Aryna Sabalenka rozbiła małżeństwo swojego partnera? Emocjonalny wpis wiele sugerował

Aryna Sabalenka ujawniła związek z Konstantinem Kołcowem w czerwcu 2021 roku. Zanim jednak do tego doszło, to Białorusinka była zaręczona z innym mężczyzną. - To tylko zaręczyny. Nie jestem fanką ślubów w obecnej formie - mówiła Sabalenka w listopadzie w 2019 roku. Podkreślała wtedy, że jej narzeczony nie jest Białorusinem. W tamtym czasie Konstantin Kołcow był szczęśliwym mężem Julii Michajłowej, z którą ma trójkę dzieci - synów Aleksandra, Daniela i Stefana, z czego najmłodszy z nich urodził się w lutym 2019 roku.

W kwietniu 2020 roku Michajłowa poinformowała o rozstaniu z mężem w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. - To będzie ostatnie zdjęcie z nim na moim instagramie, na którym byliśmy razem i gdzie byliśmy szalenie szczęśliwi!!! Rozstajemy się. Apel do wszystkich dziewczyn, trzymających się cudzych mężów, które mają dzieci w rodzinie!!! To jest podłe!!! To jest niesamowity i najszczęśliwszy czas, ale jednocześnie najtrudniejszy, bo małe dziecko zabiera mnóstwo energii, energii i czasu... Może się zdarzyć, że kiedyś też znajdziesz się w takiej sytuacji - napisała Michajłowa, oznaczając na jednym ze zdjęć Sabalenkę.

Kołcow wziął Sabalenkę w obronę po tym wpisie swojej byłej żony. - Wielka prośba, ludzie, jeśli jesteście ludźmi, zostawcie w spokoju Arynę Sabalenkę, która nie ma z tym nic wspólnego! To wspaniała osoba i sportsmenka, która nie zasługuje na powszechny gniew. Liczę na zrozumienie - napisał wtedy na Instagramie cytowany przez portal Pudelek.

Aryna Sabalenka wierzy, że będzie dobrą macochą dla dzieci swojego partnera

Chociaż Sabalenkę i Kołcowa dzieli 17 lat, to wiek dla tenisistki nie gra roli. Często wrzuca na swój instagramowy profil zdjęcia bądź relacje z obecnym partnerem. Nie brakuje także w nich jego dzieci. "Myślisz, że będziesz niesamowitą macochą?" - takie pytanie otrzymała w grudniu 2022 roku w instagramowym Q&A. "Nie wiem, chyba tak. Stefan mnie kocha" - odpisała, cytowana przez magazyn "People".

