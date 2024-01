Rozgrywany co roku na przełomie października i listopada turniej ATP Masters 1000 w Paryżu to największa impreza tenisowa odbywająca się w hali. To także dziewiąte i ostatnie tak duże wydarzenie sezonu, na krótko przed ATP Finals. Turniej swoją inaugurację miał w 1968 roku, przez co jego prestiż jest bardzo wysoki.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Zmiany w prestiżowym turnieju. Pożegnają historyczne miejsce. "Żegnaj"

Od 1986 roku turniej ten rozgrywany był w hali Bercy, lecz ostatnie lata spowodowały, że coraz głośniej mówiło się o zmianie lokalizacji. Dotychczasowa arena pozwalała na grę na zaledwie trzech kortach, z czego jedynie centralny spełniał wymogi tak renomowanej imprezy, której pula nagród w 2024 roku wyniesie blisko siedem milionów dolarów.

Organizatorzy musieli zrobić krok naprzód, aby przestrzegać standardów określonych przez ATP dla turniejów Masters 1000, szczególnie pod względem wymiaru, pojemności trybun i formatu zawodów. W poniedziałek Francuska Federacja Tenisowa oraz organizatorzy zawodów poinformowali o przenosinach w 2025 roku do Paris La Defense Arena, która może pomieścić łącznie 23 tysiące widzów - to o ponad sześć tysięcy więcej od hali Bercy. Korty zostaną rozbudowane, ulepszone, zmodernizowane i zgrupowane w tej samej lokalizacji. Przenosiny pozwolą także swobodniejsze planowanie spotkań, co ma umożliwić uniknięcie późnego rozgrywania pojedynków. "Żegnaj halo Bercy" - napisał francuski portal tenisowy welovetennis.com.

- To najważniejsza decyzja strategiczna w historii Rolex Paris Masters - podkreślił prezes FFT Gilles Moretton. - To jeden z najbardziej prestiżowych turniejów ATP i jesteśmy dumni, że na przestrzeni lat stał się on wydarzeniem wzorcowym na scenie francuskiej i międzynarodowej. Chcielibyśmy pogratulować i podziękować Accor Arena z halą Bercy, gdzie zapisaliśmy jedne z najpiękniejszych kart w historii tenisa. Kontynuacja tego była dla nas kluczowa, ten turniej będzie najważniejszym wydarzeniem dla wszystkich miłośników tenisa. Przenosząc się do Paris La Defense Arena, zapewnimy sobie środki do osiągnięcia naszych ambicji, oferując naszym sportowcom i widzom przeżycie, które zapamiętają do końca życia - kontynuował szef Francuskiej Federacji Tenisowej.

- Największy kryty turniej tenisowy na świecie, Rolex Paris Masters, stał się jednym z najważniejszych wydarzeń na koniec sezonu. Najlepsi gracze na świecie przybywają, aby ubiegać się o kwalifikacje do ATP Finals. Jestem przekonany, że przeprowadzka do Paris La Defense Arena oznacza znaczący krok w ewolucji naszego turnieju i otwiera wiele możliwości w zakresie planowania meczów, ale także przyjmowania graczy i widzów - dodał Cedric Pioline, dyrektor imprezy. - Moją pierwszą myślą są dziesiątki tysięcy widzów, którzy przeżyją wyjątkowe chwile, jakie zostaną im zaoferowane.

Siedmiokrotnym mistrzem tego turnieju jest Novak Djoković. Serb okazał się najlepszy również w 2023 roku, gdy w finale pokonał Grigora Dimitrova. W 2012 roku o tytuł walczył Jerzy Janowicz, lecz uległ wówczas Davidowi Ferrerowi. W 1982 roku mistrzem został Wojciech Fibak. Biało-czerwoni notowali również triumfy w deblu - w 2020 roku Hubert Hurkacz, a trzy lata wcześniej Łukasz Kubot.