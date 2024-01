Jannik Sinner (4. ATP) w wielkim stylu zdobył pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. W niedzielnym finale Australian Open przegrał dwa pierwsze sety z Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP), a potem odrobił straty z nawiązką i zwyciężył 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Jego zwycięstwo było szeroko komentowane we Włoszech, ale nie tylko.

Papież Franciszek skomentował sukces Jannika Sinnera. "Wzbogacające wyzwanie"

W poniedziałek na audiencję w Watykanie do papieża Franciszka zawitali przedstawiciele hiszpańskiego klubu tenisowego Real Club de Tennis Barcelona, obchodzącego w tym roku 125-lecie istnienia. W trakcie swojego wystąpienia Ojciec Święty nawiązał do niedawnego sukcesu włoskiego tenisisty, a następnie wyjaśnił, jakie przełożenie na życie codzienne może mieć ta dyscyplina.

- Gratuluję Włochom i Sinnerowi zwycięstwa. W tenisie jest jak w życiu, nie zawsze można wygrywać. Ale będzie to wzbogacające wyzwanie, jeśli grając zgodnie z zasadami, nauczymy się, że to nie walka, ale dialog, który angażuje nasz wysiłek i pozwala nam się doskonalić. Jest to dialog, który w przypadku tenisa często nabiera artystycznego charakteru - powiedział, cytowany przez sportal.eu.

Papież Franciszek docenił wartości płynące z tenisa i sportu. "Wyraz otwartości"

Papież zwrócił uwagę na specyfikę tenisa jako sportu indywidualnego lub rozgrywanego w parach, a także jego pochodzenie. - Na boisku, jak i poza nim, czasami czujemy się osamotnieni, a innym razem wspierani przez tych, którzy grają z nami w tę grę, również w życiu. Wydaje się, że wyzwaniem dla graczy jest przede wszystkim chęć zdobycia przewagi nad przeciwnikiem. W rzeczywistości, ze względu na jego angielskie pochodzenie, jest wyrazem otwartości założycieli na to, co dobrego może przyjść z zewnątrz oraz na dialog z innymi kulturami - stwierdził, cytowany przez portal sport.sky.it.

Papież Franciszek podkreślił też znaczenie sportu dla "rozwoju każdej jednostki oraz społeczeństwa". Zalecił, aby w pracy z dziećmi, które marzą o sportowej przyszłości brać pod uwagę przede wszystkim aspekt ludzki i duchowy, ponieważ treningi "nie mogą być ważniejsze od ich integralnego rozwoju". Jednocześnie zachęcił do opiekowania się najmłodszymi, którzy "mogą skorzystać na wartościach sportu w trudnych środowiskach społecznych", ale także tymi mogącymi odnieść wielkie sukcesy.

