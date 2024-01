"Nazywał mnie k..., dziwką, krową". Dokić nie wytrzymała, a teraz takie słowa

Jedną z osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie wywiadów pomeczowych na Rod Laver Arena podczas niedawno zakończonego Australian Open była Jelena Dokić. Była tenisistka urodziła się w Jugosławii, ale z powodu wojny jako dziecko trafiła do Sydney, więc na zawodowych kortach reprezentowała Australię. Była jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek swojego pokolenia. Już w wieku 17 lat dotarła do półfinału Wimbledonu. W szczytowym momencie kariery Dokić była czwartą rakietą świata. Karierę zakończyła w 2014 roku, a wszystkie te sukcesy nie mają się jednak nijak do tego, co wyznała po przejściu na emeryturę.

REKLAMA

Zobacz wideo Polka przeszła w Australian Open samą siebie. "Absolutnie największa niespodzianka"

Jelena Dokić przemówiła. Była gotowa wybaczyć oprawcy

W 2017 roku światło dzienne ujrzała jej autobiografia "Unbreakable". Opisała w niej swoje piekło, które przeżyła. Jej ojciec Damir Dokić znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Była tenisistka zdradziła m.in., że po porażce we wspomnianym półfinale Wimbledonu w 2000 roku 17-letnia wówczas Jelena Dokić była maltretowana i wyrzucona z pokoju hotelowego. Były też chwile, kiedy młoda zawodniczka była fizycznie bita przez ojca pomimo wygranej meczu. - Przez 15 lat maltretował mnie fizycznie. Przez 20 maltretował mnie słownie. Pluł na mnie. Nazywał mnie k..., dziwką, krową. Mówił 11-letniej dziewczynce, że jest k...! Złamał mnie. 10 lat leczyłam depresję. Aż stanęłam na balustradzie mojego apartamentu w Monte Carlo i decydowałam: skakać z 20. piętra, czy nie - opowiadała Dokić swego czasu w niemieckim "Bildzie". Od tego czasu była tenisistka stała się ambasadorką walki o zdrowie psychiczne.

Przy okazji Australian Open Jelena Dokić udzieliła wywiadu "The Sydney Morning Herald", w którym przyznała, że była gotowa wybaczyć swojemu oprawcy. - Ostatni kontakt z nim miałam około 10 lat temu. I tak, raz czy dwa nawet próbowałam się z nim pogodzić - wyznała. - Myślę, że niezależnie od tego, co się stanie, masz nadzieję, że być może uda ci się uratować relację, jeśli chodzi o rodzinę. Właściwie to mówi, że zrobiłby to wszystko jeszcze raz. Dla mnie jest to bardzo, bardzo trudne. Musiałam się zdecydować i powiedzieć: "Nie potrzebuję toksycznej osoby ani toksycznego relacji w moim życiu" - przyznała była tenisistka.

Jeśli chodzi o jej relacje z resztą rodziny, Dokić przyznała, że ma świetny kontakt ze swoim bratem. Australijka ujawniła także, że po kilku trudnych rozmowach ona i jej matka również wróciły "do dobrego miejsca".

W trakcie Australian Open Jelena Dokić zbierała podpisy i ręczniki od największych gwiazd tenisa na aukcję, wspierającą osoby, które przeżyły przemoc domową.