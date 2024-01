Szarapowa "obnażyła" Sinnera po finale AO. "Wiedziałam, że będziesz tego żałował" [WIDEO]

Niedzielny finał Australian Open przejdzie do historii tenisa. Nie dość, że Jannik Sinner wygrał pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy, to zrobił to w imponującym stylu. Po dwóch setach przegrywał 0:2, a na dodatek popełniał sporo błędów, co skrzętnie wykorzystywał Daniił Miedwiediew. Był jednak w stanie odwrócić losy spotkania. Znacznie poprawił grę, dzięki czemu wygrał trzy kolejne partie i to on mógł unieść do góry cenne trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Hurkacz osiągnie w Australian Open? Oceniamy Polaków za Melbourne

Maria Szarapowa nie miała litości dla Sinnera. Ujawniła kompromitujące nagranie. "Wiedziałam"

Momentalnie niemal z całego świata zaczęły płynąć komplementy pod adresem Włocha. "Cóż za piękność, co za światło, co za cud!" - pisali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport". Na osobiste gratulacje zdecydowało się też wiele osobistości ze świata w tenisa. W ich gronie znalazła się m.in. Iga Świątek. "Co za mecz, co za walka. Gratulacje dla Jannika" - napisała na X (dawniej Twitter).

W dość nietypowy sposób wyczyn Sinnera doceniła też... Maria Szarapowa. Była tenisistka pogratulowała Włochowi za pośrednictwem mediów społecznościowych, wstawiając nagranie, na którym wspólnie z Sinnerem... śpiewają, tańczą i wygłupiają się w rytm piosenki świątecznej "'Rockin' Around The Christmas Tree". Dodatkowo na głowie mieli bożonarodzeniowe rekwizyty, takie jak uszy renifera. Włoch miał też świąteczne okulary.

"Wiedziałam, że pewnego dnia będziesz tego żałował" - napisała żartobliwie Szarapowa pod nagraniem, co sugeruje, że chciała w ten sposób zawstydzić Sinnera. Nie zabrakło jednak też klasycznych gratulacji. "Gratulacje mistrzu!! Cierpliwość, opanowanie, klasa" - dodała.

Nagranie podbija internet. Fani zachwyceni

Nagranie szybko stało się hitem internetu. W zaledwie 15 godzin obejrzano je blisko 900 tysięcy razy, a to tylko wynik z platformy X, gdyż Rosjanka opublikowała je też na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 4,5 miliona osób. Wideo zebrało też tysiące polubień. "Zabawne", "Poprawiliście mi humor. Dzięki Maria za udostępnienie tego filmiku", "Jaki on utalentowany. Śpiewa, tańczy, gra w tenisa" - żartowali fani. Jak na razie Sinner nie odniósł się publicznie do nagrania.

Teraz przed nim kilka tygodni na odpoczynek, a także świętowanie pierwszego tytułu wielkoszlemowego w karierze.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]