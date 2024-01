Gdzie mieszka Sabalenka? Pilnie strzeże tej informacji. Można się zdziwić

Aryna Sabalenka to obecnie jedna z najlepszych tenisistek w tourze. We wrześniu 2023 r. objęła nawet prowadzenie w rankingu WTA, ale po ośmiu tygodniach na szczyt wróciła Iga Świątek. Białorusinka depcze jednak Polce po piętach. Wygrała Australian Open, i to po raz drugi z rzędu, w związku z czym jej strata do liderki wynosi zaledwie 865 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Polka przeszła w Australian Open samą siebie. "Absolutnie największa niespodzianka"

Gdzie mieszka Sabalenka? Pilnie strzeże tej informacji

Fani zastanawiają się nad życiem prywatnym Białorusinki. 25-latka opuściła ojczyznę już kilka lat temu i wyjechała za ocean. Mimo to jej rodzina - mama i młodsza siostra - pozostały w Mińsku. Z kolei Sabalenka wyprowadziła się do Stanów i mieszka w jednej z luksusowych rezydencji w tenisowej stolicy USA, Miami. Jak donosi portal tennistalky.com, willa należy do jej partnera Konstantina Kolcowa.

Tenisistka pilnie strzeże tajemnicy, gdzie dokładnie mieszka. Co więcej, rzadko chwali się w mediach społecznościowych zdjęciami z posiadłości. W związku z tym niewiele wiadomo na temat jej rezydencji. Pewne jednak jest, że to właśnie w Miami jest obecnie jej dom.

Częściej Sabalenka wstawia zdjęcia z florydzkich plaż, na których spędza wolne chwile pomiędzy turniejami. Tym samym jest kolejną tenisistką z topu, która osiedliła się w Miami. Podobnie postąpiła Coco Gauff. Na Florydzie mieszka też legendarna Martina Navratilova.

Aryna Sabalenka nie zamierza wracać na Białoruś

Jak na razie Sabalenka nie myśli o przeprowadzce. We wrześniu została zapytana przez jednego z fanów, gdzie chciałaby się osiedlić po zakończeniu kariery. I jak przyznała, nie planuje wracać do ojczyzny. "Kiedyś chciałam na dobre zostać w Miami, ale teraz bardziej podoba mi się Nowy Jork. Może za kilka lat znów mi się odmieni" - pisała na InstaStories.

Teraz przed Sabalenką kilka dni odpoczynku, a także świętowania kolejnego wielkoszlemowego tytułu w karierze. Do gry powróci najprawdopodobniej przy okazji WTA 1000 w Katarze. Tam wystąpi również Iga Świątek, która wygrała dwie poprzednie edycje turnieju.