Sabalenka oburzyła miliony osób. Oto co zrobiła po finale. "Nie mogę uwierzyć"

Aryna Sabalenka była nie do zatrzymania podczas tegorocznego Australian Open. W drodze do finału nie straciła nawet seta i gładko rozprawiła się z przeciwniczkami. W decydującym starciu nie było inaczej. W zaledwie godzinę i 17 minut pokonała 6:3, 6:2 Qinwen Zheng i obroniła tytuł w Melbourne. Taki wynik spotkał się z rozczarowaniem w Chinach. Świadoma tego była również Sabalenka, która wystosowała specjalną wiadomość do tamtejszych fanów. Nie została ona jednak przyjęta pozytywnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Aryna Sabalenka nagrała specjalne wideo po finale z Zheng. To może zaboleć chińskich fanów

Przed finałem Australian Open Sabalenka po blisko trzech latach reaktywowała konto na chińskim serwisie mikroblogowym Weibo, czyli tamtejszym odpowiedniku platformy X (do niedawna Twittera). Według statystyk z 2023 roku, z Weibo korzysta ponad 600 milionów osób, więc Sabalenka ze swoim przesłaniem mogła dotrzeć do znacznego procenta chińskiej populacji, która wynosi ponad 1,4 miliarda ludzi. Wówczas wstawiła post, którym chciała zachęcić azjatyckich kibiców do śledzenia jej pojedynku z Zheng.

"Jestem podekscytowana powrotem na Weibo, by dzielić się moją tenisową przygodą z chińskimi fanami. To będzie niezwykle elektryzujący finał, szczególnie z Qinwen Zheng, która jest zawsze trudną przeciwniczką. Mam nadzieję, że dołączycie do nas i będziecie nas oglądać" - napisała Białorusinka. Po wygranym meczu wystosowała kolejną wiadomość. Tym razem przeprosiła chińskich fanów za pokonanie ich rodaczki.

"Cześć wszystkim. Jestem tutaj z trofeum. Bardzo przepraszam. Wiem, że wszyscy kibicowaliście Qinwen i rozumiem to. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za wsparcie. Kocham grać w Chinach. Mam nadzieję, że wrócę tam w tym roku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia" - powiedziała Sabalenka na krótkim nagraniu wideo.

Internauci zdziwieni zachowaniem Sabalenki. Wysnuli jasną teorię

Jej przemowa spotkała się jednak z dość dużym zdziwieniem. Chodziło przede wszystkim o sposób, w który zdecydowała się przeprosić chińskich fanów. Na nagraniu pozowała bowiem z trofeum, co mogło jeszcze bardziej zasmucić rodaków Zheng. Wielu odebrało jej wypowiedź jako nowy sposób "trollingu". Widać to po komentarzach m.in. z platformy X.

"Zalogowała się po latach na platformę, by prosić kibiców o wsparcie. Następnie przeprasza ich za zwycięstwo i macha im przed twarzą trofeum. Nie mogę w to uwierzyć", "To jakiś nowy poziom trollingu", "To zabawne, ale zbyteczne" - komentowali internauci.

Dzięki temu zwycięstwu Sabalenka znacznie zbliżyła się do Igi Świątek w rankingu WTA. Obecnie jej strata do liderki kobiecego tenisa wynosi 865 punktów. Duży skok w zestawieniu zanotowała też Zheng. Po raz pierwszy znalazła się w TOP 10 - zajmuje siódmą lokatę.