Skandal na słynnym turnieju. Pokazał sędziemu palec, wyleciał z płaczem

W minionym tygodniu najważniejszymi tenisowymi kortami były te w Melbourne, ale rywalizacja odbywała się również w innych częściach świata. W miejscowości Tarbes we Francji odbył się słynny turniej Les Petits As młodych nadziei. Tegoroczna edycja odbiła się szerokim echem jednak z trochę innego powodu.

Skandal podczas słynnego turnieju juniorskiego. 13-latek pokazał sędziemu środkowy palec

Podczas meczu 1/8 finału z Rafaelem Thao Keuangiem 13-letni William Repakis wyraził swoją frustrację w niesportowy sposób, pokazując środkowy palec w kierunku sędziego głównego. Szwed stracił panowanie nad sobą zaraz po tym, jak arbiter uznał, że piłka po zagraniu rywala trafiła w kort. Młody gracz słusznie twierdził, że ta decyzja była błędna, ale jego zachowanie należy uznać za skandaliczne. Młody tenisista wygrał pierwszego seta, ale w drugim przegrywał już 0:3. W ten sposób wyraził swoją frustrację, gdy arbiter przyznał punkt rywalowi. William Repakis został zdyskwalifikowany z całego turnieju. Kort opuszczał ze łzami w oczach.

"Lekcja, której nigdy nie zapomni! Piłka jednak wyszła na aut" - pisali internauci. Wideo skomentował także Stefan Kozlov, aktywny tenisista ze Stanów Zjednoczonych. "Legenda. Sędzia też powinien zostać zdyskwalifikowany za tę decyzję" - napisał gracz, który półtora roku temu był na 103. miejscu w rankingu.

Les Petits As to coroczny turniej tenisowy dla graczy w wieku 12-14 lat, odbywający się co roku w styczniu w Tarbes we Francji. Bierze w nim udział 350 wschodzących juniorów z ponad 40 krajów. To już 42. edycja tej imprezy, którą w przeszłości wygrywali tacy wielki tenisiści jak Rafael Nadal, Michael Chang czy Martina Hingis. Swoje pierwsze kroki stawiali tam także Roger Federer i Novak Djoković. W 2017 roku, mający wówczas zaledwie 13 lat Carlos Alcaraz oraz Holger Rune połączyli siły, triumfując w grze podwójnej.