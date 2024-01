Ostatnie dwa tygodnie należały do Aryny Sabalenki, która w finale na Rod Laver Arena pokonała Qinwen Zheng 6:3, 6:2 i stała się pierwszą zawodniczką od 11 lat, która obroniła tytuł w Melbourne. Ponadto 25-letnia tenisista z Mińska jest dopiero czwartą zawodniczką w XXI wieku, która wygrała Australian Open bez straty seta. W przeszłości dokonywały tego Ash Barty (2022), Serena Williams (2017) oraz Maria Szarapowa (2008). W sześciu z siedmiu meczów Sabalenka nie przegrała nawet więcej niż trzy gemy w secie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Sabalenka porównana do absolutnej legendy. "Nie do zatrzymania"

Emerytowana gwiazda tenisa Pat Cash komentował finałowy mecz w BBC Rado 5 Live, gdzie był zaskoczony nieograniczoną siłą Sabalenki. Uważa, że ??białoruska gwiazda uosabia cechy podobne do Sereny Williams, w tym siłę, zwinność i mentalność. - Sabalenka była bez zarzutu, absolutnie bez zarzutu. Naprawdę jest współczesną Sereną Williams: silną, szybką i niezwykle zdeterminowaną - stwierdził mistrz Wimbledonu z 1987 roku.

Były australijski tenisista stwierdził, że Sabalenka była w końcu nie do zatrzymania i że "Zheng była całkowicie pod wrażeniem niszczycielskiej mocy", z którą nie mogła się uporać. Co więcej, Cash uważa, że nie była przygotowana do rywalizacji z zawodniczką takiego kalibru. - Kiedy tak gra, jest nie do zatrzymania, trochę jak Serena. Sabalenka wyszła agresywnie. Wiedziała, że ma tempo gry, aby pokonać Zheng w jej pierwszym finale Wielkiego Szlema. Zheng nie widziała czegoś takiego, biorąc pod uwagę, że nie grała z zawodniczką z TOP50 przez cały turniej. Sabalenka była absolutnie bezbłędna - podsumował Pat Cash.

Takie porównania nie wydają się bezpodstawne, zważywszy na to, że Białorusinka została drugą zawodniczką po Serenie Williams w 2007 roku, która wygrała finał Australian Open, nie tracąc gema przy swoim serwisie. Do osiągnięć Amerykanki wciąż jej jednak sporo brakuje.