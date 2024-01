To już oficjalne. Tak wygląda najnowszy ranking WTA

Iga Świątek tegorocznego Australian Open nie będzie miło wspominać. Pożegnała się z turniejem już w trzeciej rundzie, kiedy to sensacyjnie dała się ograć Czeszce Lindzie Noskovej (30. WTA). Sytuację wykorzystała Aryna Sabalenka. By zbliżyć się do Polki w rankingu WTA, musiała wygrać w całym turnieju i cel zrealizowała. W finale pokonała Chinkę Qinwen Zheng (7. WTA) 6:3, 6:2.

Sabalenka goni Igę Świątek. Oto najnowszy ranking WTA

Sabalenka na kortach w Melbourne broniła tytułu wywalczonego rok temu, a co za tym idzie 2000 punktów do światowego rankingu. Zadanie udało się wykonać. Przed zawodami 25-latka miała na koncie 8905 punktów i ten dorobek utrzymała. Z kolei Świątek w poprzedniej edycji doszła do 1/8 finału. Tym razem odpadła jedną rundę wcześniej, przez co straciła 110 punktów. Dokładnie tyle odrobiła do niej Sabalenka. Świątek ma 9770 punktów, więc obie panie dzieli w tym momencie 865.

Spory spadek zaliczyła trzecia dotychczas Jelena Rybakina. Finalistce poprzedniej edycji Australian Open odpisano aż 1230 punktów, przez co straciła miejsce na podium. Wyprzedziły ją dwie Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula. Spory sukces odniosła zwłaszcza Gauff, która odpadła dopiero w półfinale i poprawiła dotychczasowy dorobek o 540 punktów. Do Igi Świątek traci więc 2570 punktów.

Życiowy sukces Magdaleny Fręch. Dramatyczny spadek Linette

Do pierwszej dziesiątki po raz pierwszy wskoczyła tegoroczna finalistka Qinwen Zheng. Zaliczyła spektakularny awans o osiem pozycji w górę i w tym momencie jest siódma. Wyprzedza ją jeszcze Tunezyjka Ons Jabeur. O jedną pozycję względem poprzedniego tygodnia spadły Marketa Vondruosova, Maria Sakkari i Karolina Muchova, które uzupełniają pierwszą dziesiątkę.

Życiowy sukces osiągnęła także Magdalena Fręch. Sensacyjny awans do 1/8 finału Australian Open ma także przełożenie w rankingu. 26-latka przesunęła się o 18. miejsc i zajmuje najwyższe w karierze 51. miejsce. Oznacza to, że teraz to ona jest drugą najlepszą polską tenisistką. Magda Linette spadła aż 32 lokaty i jest dopiero 56.

Ranking WTA [stan z 29 stycznia 2024]: