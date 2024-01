Świątek kontra Sabalenka. Role się odwróciły. "To by było niezwykle rozczarowujące"

Poprzedni sezon był najlepszy w karierze Aryny Sabalenki. Białorusinka docierała do minimum najlepszej czwórki każdego turnieju wielkoszlemowego. W Australian Open udało jej się wygrać, co było jej pierwszym tytułem tej rangi, a w US Open docierała do finału. Po nowojorskim turnieju na kilka tygodni została nową liderką rankingu WTA.

Role się odwróciły. To Sabalenka jest teraz motywacją dla Świątek

Swoją imponującą regularność 25-letnia tenisistka z Mińska podkreśliła także na starcie sezonu 2024. Najpierw dotarła do finału w Brisbane, a później w imponującym stylu obroniła tytuł w Melbourne, nie tracąc nawet seta. "Sabalenka ma szansę stać się jedną z najlepszych swojego pokolenia" - pisze "The Guardian", który podkreśla, że Białorusinka mogła zrobić więcej już w minionym roku, ale kilkukrotnie w najważniejszych momentach ulegała presji. "Naprawdę mógł to być jeden z najlepszych sezonów ostatniej dekady" - twierdzi autor Tumaini Carayol, który był obecny w Melbourne podczas dwutygodniowej rywalizacji.

Dziennikarz podkreśla, że bezkompromisowa dominacja Aryna Sabalenki w tegorocznym Australian Open nie byłaby możliwa, gdyby nie trudności, z którymi borykała się wcześniej. W dodatku nauczyła się być odporna na niepowodzenia i może rzucić wyzwanie Idze Świątek, gdyż "ma teraz grę, mentalność i możliwość dalszego zdobywania tytułów wielkoszlemowych i to na każdej nawierzchni".

"Tak jak dominujący sezon Świątek w 2022 roku był dla Sabalenki inspiracją, tak początek sezonu mistrzyni Australian Open powinien być dla Świątek ogromną motywacją. Byłoby niezwykle rozczarowujące, gdyby w tym roku para nie stanęła do pojedynku o jeden z największych tytułów" - podkreśla "The Guardian".

W zeszłym roku Polka i Białorusinka mierzyły się trzykrotnie. Najpierw w finale w Stuttgarcie, w którym górą była Świątek 6:3, 6:4. Sabalenka rewanż wzięła dwa tygodnie później w meczu o tytuł w Madrycie - 6:3, 3:6, 6:3. Jednakże to 22-letnia tenisistka z Raszyna lepiej zamknęła rok, pokonując rywalkę w półfinale WTA Finals w Cancun 6:3, 6:2.