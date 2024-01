Hurkacz tak wysoko jeszcze nie był. Rekord. Oto ranking ATP po Australian Open

Hubert Hurkacz w ćwierćfinale Australian Open przegrał z Daniiłem Miedwiediewem 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6. To kolejny mecz w karierze Polaka, po którym dominowało uczucie niedosytu. Pomeczowe statystyki jasno wskazywały, że tenisista nie wykorzystał świetnej szansy na zwycięstwo. Nawet Rosjanin w wywiadzie przyznał, że był "całkowicie zniszczony" i cieszy się, że udało mu się wygrać.

Rekordowy wynik Hurkacza. Tak będzie wyglądał ranking ATP

Jednak nawet jeżeli polski tenisista zmarnował okazję na awans do półfinału, to ostatecznie ma prawo być z tego wyniku całkowicie zadowolony. To jego drugi najlepszy turniej wielkoszlemowy w karierze. Nigdy wcześniej nie zaszedł też tak daleko w Australian Open, choć już w zeszłym roku był blisko awansu do ćwierćfinału. Odpadnięcie z tak dobrym graczem jak Miedwiediew też wstydu mu nie przynosi. Tym bardziej że Rosjanin ostatecznie awansował aż do finału tych rozgrywek, gdzie przegrał z Jannikiem Sinnerem po fantastycznym comebacku Włocha.

Okazuje się, że w poniedziałek 29 stycznia Polaka spotka więcej dobrych wiadomości. W najbliższym rankingu ATP osiągnie najlepszy wynik w życiu i awansuje na ósme miejsce. Jeszcze nigdy wcześniej nie był klasyfikowany tak wysoko. Ten wynik zawdzięcza nie tylko ćwierćfinałowi Australian Open, ale również Stefanosowi Tsitsipasowi (3025 punktów). Grek odpadł już w czwartej rundzie, a że rok temu doszedł aż do finału, to ostatecznie stracił w rankingu 1000 punktów i spadł na 10. miejsce.

Ścisk w czołówce jest bardzo duży. Do siódmego Holgera Rune (3685 pkt) Hurkacz traci zaledwie 145 punktów, a taką różnicę może zniwelować podczas jednego turnieju. Dużo trudniej będzie mu dogonić czołową szóstkę - szósty Alexander Zverev ma aż 5030 punktów.

Novak Djoković (9855 pkt) utrzymał pierwsze miejsce, ale czuje na plecach oddech Carlosa Alcaraza, który traci do niego równe 600 punktów. Trzecie i czwarte miejsce utrzymali finaliści Australian Open - Danił Miedwiediew i Jannik Sinner. Włoch dzięki wygranej w turnieju, zbliżył się do mającego 8765 punktów Rosjanina na odległość zaledwie 455 punktów.

Ranking ATP od 29 stycznia:

1. Novak Djoković - 9855 punktów

2. Carlos Alcaraz - 9255 pkt

3. Daniił Miedwiediew - 8765 pkt

4. Jannik Sinner - 8310 pkt

5. Andriej Rublow - 5050 pkt

6. Alexander Zverev - 5030 pkt

7. Holger Rune - 3685 pkt

8. Hubert Hurkacz - 3540 pkt

9. Taylor Fritz - 3195 pkt

10. Stefanos Tsitsipas - 3025 pkt

....

.... 270. Maks Kaśnikowski - 214 pkt

285. Daniel Michalski - 194 pkt

414. Kacper Żuk - 109 pkt

459. Filip Peliwo - 93 pkt

