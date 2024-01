Byli słabsi od Polaków, a teraz możemy im zazdrościć. Ewenement

To zaktualizowana wersja artykułu, który ukazał się tutaj.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Przez lata w męskim tenisie obserwowaliśmy dominację różnych nacji: Amerykanów, Australijczyków, Rosjan, Skandynawów. Dziś nową potęgą stali się Włosi. Ich rozwój widać było w ostatnich sezonach. W Roland Garros 2021 pierwszy raz w historii Wielkiego Szlema aż trzech włoskich tenisistów awansowało do drugiego tygodnia imprezy: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti i Jannik Sinner.

Mieli wtedy obok Hiszpanów najwięcej reprezentantów w czwartej rundzie w Paryżu (po trzech). Dwa miesiące później Matteo Berrettini dotarł do finału singla na Wimbledonie. Dziś Berrettini ma gorszy czas, dopadły go kontuzje, ale pałeczkę od niego przejął Jannik Sinner.

Australian Open i Davis Cup

Trzy lata temu w top 100 ATP w grze pojedynczej było aż dziewięciu Włochów. Dziś jest ich pięciu, a obok Sinnera (4.) także: Lorenzo Musetti (28.), Matteo Arnaldi (41.), Lorenzo Sonego (46.) i Flavio Cobolli (100.). Mniej nie znaczy gorzej, bo w listopadzie ubiegłego roku Włosi po raz pierwszy od 1976 roku triumfowali w drużynowych rozgrywkach Pucharu Davisa. W finale pokonali Australijczyków, w półfinale Serbów, gdy m.in. Jannik Sinner ograł Novaka Djokovicia.

W niedzielę Sinner zwyciężając w Australian Open został pierwszym Włochem od prawie 50 lat, który sięgnął po wielkoszlemowy tytuł w singlu (Adriano Panatta w Roland Garros 1976). Żaden przedstawiciel tej nacji nigdy nie doszedł do finału w Melbourne.

Jak doszło do przełomu?

Włoscy zawodnicy są na fali, a pomyśleć, że jeszcze kilka lat temu nie liczyli się w rozgrywkach męskiego tenisa. Próżno było szukać ich nazwisk w drabinkach wielkoszlemowych. Więcej było tam Polaków (m.in. Jerzy Janowicz i Łukasz Kubot, gdy grał jeszcze w singlu). Dziś Włosi są czołową nacją, a 22-letni Sinner, 21-letni Musetti, 22-letni Arnaldi i 21-letni Cobolli są dopiero na początku swoich karier.

Jak to się stało, że Włosi wyrośli na tenisową potęgę? Zaczęło się od Marco Cecchinato, który sześć lata temu doszedł do półfinału Roland Garros, a po drodze pokonał m.in. Novaka Djokovicia. W kolejnym sezonie Fabio Fognini wygrał turniej Masters 1000 w Monte Carlo, w półfinale pokonując Rafaela Nadala. - Nie wiem, jak to powiedzieć po angielsku, ale we Włoszech mamy takie określenie "effetto traino" ("efekt holowania"). Uważam, że wynik Marco Cecchinato osiągnięty w Paryżu dał ogromny impuls całemu środowisku tenisowemu we Włoszech. Wielu tenisistów pomyślało, że mogą zajść tam, gdzie Marco - mówi w rozmowie ze Sport.pl włoski dziennikarz Alessandro Nizegorodcew z portalu spaziotennis.com.

Podobnie uważa Elena Romagnino z kanału SuperTennis TV. - Zobaczenie jednego z twoich przyjaciół, z którym bawiłeś się od dziecka, na poziomie czołówki ATP prowadzi cię do przekonania, że i ty też możesz to osiągnąć. Możesz dostać wszelką pomoc, świetny zespół, ale ostatecznie liczy się mentalność zawodnika. Oczywiście także jego umiejętności stricte tenisowe - przekonuje.

Pięć lata temu błysnął nie tylko Fognini, ale także Matteo Berrettini, który pierwszy raz doszedł w Nowym Jorku do najlepszej "czwórki" Wielkiego Szlema. - Od 42 lat nie było żadnego włoskiego tenisisty w półfinale US Open. Kilka miesięcy później Berrettini wystąpił w Turnieju Mistrzów w Londynie - mówi Alessandro Stella z ubitennis.it, największego włoskiego portalu tenisowego.

Sinner to nie jedyny

Gdy Berretini wchodził do ścisłej czołówki, pierwsze kroki w poważnych rozgrywkach stawiał Jannik Sinner. - Przełomowy był dla niego sezon 2019. Wtedy to wygrał swój pierwszy turniej rangi ATP Challenger, pierwszy mecz w głównym cyklu ATP, doszedł do pierwszego półfinału w Antwerpii, a chwilę później zwyciężył w imprezie Next Gen ATP [coroczny turniej dla najlepszych zawodników do 21. roku życia - przyp. red.] - tłumaczy Stella.

Potem objawił się kolejny włoski talent - Lorenzo Musetti. Młodszy o rok od Sinnera, wygrał Australian Open juniorów. Po pandemii Musetti wspinał się w rankingu, aż na początku sezonu 2021 wszedł do pierwszej setki. Później w Rzymie w pierwszej rundzie ograł Huberta Hurkacza. Jest pierwszym tenisistą z rocznika 2002, który wygrał spotkanie w turnieju głównym Wielkiego Szlema. To także szósty zawodnik od 2000 roku, który doszedł w debiucie wielkoszlemowym do 1/8 finału.

Dziś najgłośniej o Sinnerze i Musettim, ale w kolejce są kolejni młodzi zdolni z Włoch. To m.in. 20-letni Luca Nardi (117. ATP) i o rok starszy od niego Luciano Darderi (133.).

Federacja pomogła

Jak wytłumaczyć fenomen włoskiego męskiego tenisa? - W ostatnich latach Włoska Federacja Tenisowa zainwestowała sporo w odbudowę dyscypliny. Mieliśmy dużo sukcesów w kobiecym tenisie, ale czekaliśmy całe lata na podobne wyniki wśród mężczyzn. Stworzono kanał telewizyjny SuperTennis TV, niekodowany, całkowicie poświęcony zmaganiom tenisowym. Federacja doprowadziła do rozwoju turnieju męskiego Masters 1000 w Rzymie, który stał się jednym z najbardziej cenionych w sezonie. Władze naszego tenisa postanowiły zorganizować kilka wielkich imprez, takich jak: Next Gen ATP w Mediolanie, dorosły Turniej Mistrzów w Turynie czy finał Pucharu Davisa - tłumaczy Marco Amabili z kanału SuperTennis TV.

Równolegle postawiono na szkolenie zawodników. - W toskańskiej miejscowości Tirrenia znajduje się główne centrum treningowe, które stanowi stałe wsparcie dla zawodowych tenisistów i miejsce rozwoju dla obiecujących graczy, którzy mają możliwość współpracy z doświadczonymi trenerami, np. kapitanem reprezentacji Włoch w Pucharze Davisa Filippo Volandrim i trenerem Umberto Rianną - mówi Stella.

- Dużo zainwestowano w główne centrum treningowe i regionalne bazy. Federacja współpracuje też z prywatnymi klubami, nie zapominając o organizacji wielu turniejów niższej rangi ATP Challenger i ITF, które pozwalają młodym tenisistom sprawdzić się, zdobyć doświadczenie i pierwsze punkty - opowiada Amabili. Młodzi zawodnicy korzystają z dzikich kart i powoli przebijają się do czołówki.

Włoski analityk tenisa Luca Brancher także docenia pracę, jaką wykonał związek tenisowy. - Udało się doprowadzić do rozwoju turnieju w Rzymie, który w latach 90. był tak mały, że nawet Włosi nie interesowali się nim. Teraz jest ważny dla naszego społeczeństwa, pojawiło się więcej kibiców i sponsorów. Powołano też wiele mniejszych turniejów, by dać szansę tenisistom, którym brakuje pieniędzy i chcą awansować w rankingu - przyznaje Brancher.

- Nasza federacja udostępniła zawodnikom i trenerom specjalnych doradców. To wielka zmiana w mentalności, która została dokonana. Teraz wszyscy trenerzy współpracują ze sobą. Wszyscy ze sobą rozmawiają, wszyscy się wzajemnie poprawiają - twierdzi Romagnino.

Siła w trenerach

- Sinner jest jak diament zrodzony na pustyni. Wielką pracę wykonał przy nim Riccardo Piatti [słynny włoski trener tenisa, który trenował m.in. zawodników z top 10 ATP: Novaka Djokovicia, Ivana Ljubicicia, Richarda Gasqueta i Milosa Raonicia - przyp. red.], który potrafił docenić jego talent. Wyniki Berrettiniego i Sonego są efektem wyjątkowej pracy dwóch trenerów: Matteo Santopadre i Gipo Arbino. W przypadku pozostałych zawodników decydującą rolę odegrało wsparcie włoskiej federacji tenisowej - twierdzi Stella.

Słowa ekspertów potwierdza Gian Marco Moroni. Włoski tenisista sklasyfikowany obecnie na 779. miejscu w rankingu ATP w rozmowie ze Sport.pl przyznaje: "Rozwój naszego tenisa wynika z tego, że federacja i trenerzy zainwestowali w zawodników czas i pieniądze. Szkoleniowcy z całych Włoch zjeżdżają się do centrum treningowego i udzielają nam wsparcia."

Być jak tenisistki

Włosi mają świadomość, jak wyjątkowe nastały czasy dla ich tenisa. - Kilka lat temu podczas turnieju w Parmie Corrado Barazzutti [były włoski tenisista - przyp. red.] powiedział mi, że to najlepszy okres naszego tenisa w historii. Zgadzam się z tym. 20 lat temu mieliśmy wiele wspaniałych tenisistek (m.in. Sara Errani - przyp.red.). Teraz przyszedł czas na panów. W środowisku jest świetna atmosfera - mówi Matteo Mosciatti z portalu Sportface.

- We Włoszech wierzymy, że tak wielu zawodników w czołówce to nagroda za dekadę smutku. Jeszcze niedawno bylibyśmy zadowoleni z jednego tenisisty w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego, teraz jest zupełnie inaczej - przekonuje Brancher, a w jego głosie da się wyczuć wielką dumę. Zasłużoną. Wiele nacji, w tym Polacy, może wzorować się na Włochach. Żaden kraj w męskim tenisie nie poczynił w ostatnich latach takich postępów, jak oni.