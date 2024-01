Świątek przemówiła po finale Australian Open singlistów. Króciutko

W sobotę zakończyła się rywalizacja kobiet w turnieju Australian Open. Zawody na australijskiej ziemi wygrała Aryna Sabalenka (2. WTA), która po raz drugi w karierze sięgnęła po triumf końcowy AO. Białorusinka pokonała w dwóch setach Chinkę Qinwen Zheng (6:3, 6:2). - Aryna Sabalenka moment słabości pokazała jedynie w ostatnim gemie, irytując się na zmarnowane piłki meczowe, ale i tak triumfowała w całej imprezie bez straty seta - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Dzień później przyszedł czas na wyłonienie triumfatora wśród mężczyzn.

W finale AO zmierzyli się Jannik Sinner (4. ATP) z Daniłem Miedwiediewem (3. ATP). 22-letni Włoch w półfinale sprawił ogromną sensację, bezproblemowo rozprawiając się z faworyzowanym Novakiem Djokoviciem 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3. Z kolei Rosjanin w półfinale pokonał Alexandra Aververa 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3. W związku z tym zapowiadał się ekscytujący pojedynek.

Kto nie oglądał niedzielnego spotkania Sinner - Miedwiediew niech żałuje. Mecz trwało dokładnie 3 godziny i 46 minut i miał wiele zwrotów akcji. Lepiej w potyczkę wszedł Rosjanin, który wygrał pierwsze dwa sety po 6:3. W trzecim secie sytuacja odwróciła się na korzyść Włocha. Wtedy to Sinner znacznie poprawił grę i nie dał już szans rywalowi. Włoch zwyciężył dwa kolejne sety po 6:4 i w decydującej piątej partii zwyciężył 6:4 i wyrwał Miedwiediewowi tytuł.

Iga Świątek złożyła gratulacje Jannikowi Sinnerowi

To starcie oglądała Iga Świątek. Niedługo po zwycięstwie Sinnera najlepsza rakieta świata w mediach społecznościowych pogratulowała mu triumfu w wielkoszlemowym turnieju. "Co za mecz, co za walka. Gratulacje dla Jannika" - napisała Świątek na portalu X. W komentarzach fani docenili ja za oddanie szacunku.

Iga Świątek zakończyła rywalizację w tegorocznym wielkoszlemowym Australian Open na trzeciej rundzie, gdzie przegrała 6:3, 3:6, 4:6 z Czeszką Lindą Noskovą.