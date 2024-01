Poruszenie po słowach Świątek. Fala komentarzy

W sobotę 27 stycznia zakończył się turniej Australian Open w wykonaniu kobiet. Aryna Sabalenka (2. WTA) po raz drugi w karierze sięgnęła po triumf końcowy na Australian Open. Białorusinka pokonała w dwóch setach Qinwen Zheng (15. WTA), dla której finał wielkoszlemowego turnieju i tak był życiowym sukcesem.

Sabalenka została pierwszą tenisistką od 2013 roku, której udało się obronić tytuł w Melbourne. Ostatnią zawodniczką, która osiągnęła ten kamień milowy, była Wiktoria Azarenka. 34-latka w 2012 i 2013 triumfowała w Australian Open. "Finał zgodny z oczekiwaniami. Chinka zaczęła nerwowo, a Sabalenka tylko odjeżdżała. Godny podziwu turniej w jej wykonaniu. Sam fakt, że 11 lat czekano na obronę tytułu w Melbourne o tym świadczy" - ocenił Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Tuż po ostatnim gemie Aryna Sabalenka na gorąco z kortu zabrała głos, dziękując przede wszystkim rodzinie oraz całemu sztabowi. - Moja przemowa jak zwykle będzie dziwna, to nie jest moja silna strona. Mój drogi zespole - dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną niezależnie od tego co się dzieje. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć, ale bez was nie byłabym w stanie odnieść takich sukcesów. Dziękuję! Ale beze mnie wy też nie bylibyście tak dobrzy - powiedziała, a po zwycięstwie przyszedł czas na świętowanie.

Pojedynek Sabalenki z Zheng oglądała Iga Świątek, która po zakończonym starciu złożyła gratulacje swojej rywalce. "Gratulacje dla Aryny Sabalenki za drugi tytuł w Australii, niesamowite!" - napisała Świątek na portalu X.

Taka postawa naszej zawodniczki zrobiła duże wrażenie na internautach. "Ładne słowa", "Pokazała klasę", "Masz klasę. Nie przypominam sobie żadnych gratulacji od Sabalenki dla Ciebie. Ani po ostatnim RG, ani po Finale WTA w Cancun. Sprawdzałam", "Jak zwykle klasa sama w sobie!", "Masz klasę. Nie pierwszy raz gratulujesz Sabalance, jakoś w drugą stronę nie zauważyłam", "Uwielbiam, że zawsze jesteś człowiekiem. Wygrywając, przegrywając, uśmiechając się, płacząc, ciesząc i smucąc, doceniając siebie i innych!", "Brawo Iga, ty zawsze myślisz o innych" - to tylko kilka z komentarzy, które pojawiły się pod wpisem Świątek.

Na wpis liderki światowego rankingu zareagowała również Sabalenka. "Dziękuję, Iga" - napisała.

