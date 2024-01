Polka kapitalnie zaczęła finał, a potem dramat. Niebywałe, co się stało

Maja Chwalińska po dwugodzinnym boju z Jessicą Bouzas Maniero nie zdołała sięgnąć po tytuł na turnieju ITF w Porto. Choć Polka prowadziła po pierwszym secie, to w dwóch kolejnych musiała uznać wyższość swojej przeciwniczki z Hiszpanii. Mimo to awans Chwalińskiej do finału cieszy, a zawodniczka miała kilka dobrych momentów w meczu.

