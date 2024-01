Sabalenka zwróciła się do Igi Świątek. Tak jej odpowiedziała

Podczas tegorocznego Australian Open Aryna Sabalenka nie miała sobie równych. Do półfinału żadna z rywalek wiceliderki rankingu WTA nie zdołała jej zagrozić. Dopiero Coco Gauff postawiła się Białorusince w pierwszym secie, który i tak po tie-breaku przegrała 6(2):7. W drugiej partii Sabalenka pewnie zwyciężyła 6:4. W finałowym pojedynku z Qinwen Zheng znów udowodniła, że jest w kapitalnej formie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Iga Świątek pokazała klasę. Sabalenka odpowiedziała

- Myślę, że teraz Aryna Sabalenka jest w dużo lepszej formie niż Świątek. Dwa lata temu Iga nie miała sobie równych, wszyscy z góry przypisywali jej zwycięstwa. Teraz wszystko się zmieniło - mówiła po zwycięstwie Aryny Sabalenki rosyjska tenisistka Natalia Wichlancewa. Iga Świątek w tym roku bardzo wcześnie pożegnała się z Australian Open. Już w trzeciej rundzie Polka przegrała 6:3, 3:6, 4:6 z Czeszką Lindą Noskovą.

Mimo to liderka rankingu WTA do końca śledziła przebieg turnieju. Kilka godzin po zwycięstwie Białorusinki Świątek w mediach społecznościowych pogratulowała rywalce drugiego w karierze zwycięstwa w wielkoszlemowym turnieju. "Gratulacje dla Aryny Sabalenki za drugi tytuł w Australii, niesamowite!" - napisała Świątek na portalu X (dawniej Twitter). W komentarzach fani docenili ją za oddanie szacunku największej przeciwniczce. Na gratulacje Polki długo nie odpowiadała sama Sabalenka, jednak w końcu również zabrała głos.

Kilka minut przed godz. 6:00 polskiego czasu białoruska tenisistka odpowiedziała na wpis Igi Świątek. "Dziękuję ci, Iga" - napisała krótko Aryna Sabalenka, dodając emotikon serca. Fani błyskawicznie zaczęli komentować odpowiedź tegorocznej triumfatorki AO. "Najlepsze przyjaciółki na zawsze" - pisał jeden z nich.

Zaraz po zakończeniu starcia z Qinwen Zheng Aryna Sabalenka rozpoczęła świętowanie już podczas pomeczowej konferencji prasowej. Później impreza przeniosła się do pokoju hotelowego, co sama Białorusinka pokazała na profilu TikTok. Mimo zwycięstwa Sabalenka nadal pozostanie wiceliderką rankingu, jednak znacznie zbliżyła się do pierwszej Polki.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA].