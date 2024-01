Ten finał przejdzie do historii tenisa! Co za powrót, publiczność oszalała

Tegoroczny finał Australian Open to symboliczna chwila. To pierwszy taki mecz w Melbourne od 2005 roku bez przedstawiciela Wielkiej Trójki - Novaka Djokovicia, Rafaela Nadala oraz Roger Federer. Natomiast dla Daniła Miedwiediewa obecność w finale to symbol odrodzenia po tym, co wydarzyło się dwa lata temu na Rod Laver Arena. Rosjanin swój pierwszy tytuł w Melbourne miał na wyciągnięcie ręki - prowadził 2:0 w setach przeciwko Rafaelowi Nadalowi, ale hiszpański tenisista dokonał jednego z największych comebacków w historii tenisa. To odbiło się na Miedwiediewie, który sam przyznał, że wówczas stracił swój kortowy ogień. Nie mógł wygrać z nikim z czołowej dziesiątki. Potrzebował blisko półtora roku, aby wrócić na optymalny poziom.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

W niedzielnym finale to jednak nie trzeci w rankingu Rosjanin był faworytem, mimo znacznie większego doświadczenia w finałach wielkoszlemowych - dwa w samym Melbourne, pięć ogólnie - albowiem jego oponent Jannik Sinner (4. ATP) w półfinale w świetnym stylu wyeliminował Novaka Djokovicia. Włoch w całym turnieju stracił raptem seta, gdy Miedwiediew ma w nogach aż trzy pięciosetówki. Spędził na korcie sześć godzin więcej od swojego rywala. Udowodnił jednak w starciu z Alexanderem Zverev, że nigdy nie wolno go skreślać. To był ich już dziesiąty pojedynek. W sześciu z nich górą był Miedwiediew, ale wszystkie trzy w minionym roku wygrał Sinner.

Wymarzony start Miedwiediewa. Rywal zdominowany

27-letni tenisista z Moskwy od początku starał się obijać bekhend rywala, co przynosiło pozytywne skutki. Włoch mylił się po długich wymianach, składających się nierzadko z ponad 20 uderzeń. Doprowadziło to do przełamania w trzecim gemie. W tym momencie Sinner miał już cztery niewymuszone błędy z bekhendu. Za to Miedwiediew stał zaskakująco blisko linii końcowej. Grał agresywne głębokie piłki, rotował sposobami uderzeń, z czym rywal na początku meczu miał spore problemy. Mało było Włocha w ofensywie. Po sześciu gemach statystyka winnerów przedstawiała 11 do 2 na korzyść Rosjanina.

Bardzo agresywne były returny Miedwiediewa. Sporo z nich lądowało poza kortem, ale gdy piłka zahaczyła o linię to Sinner był w opałach. Tak działo się w dziewiątym gemie, gdy Rosjanin doszedł do pierwszych piłek setowych. Z 15:40 włoski tenisista jeszcze wyszedł, ale od stanu równowagi kolejne dwa punkty wygrał trzeci zawodnik świata. Po 36. minutach pierwszego seta 6:3 wygrał Danił Miedwiediew. Jannik Sinner w dotychczasowych sześciu meczach dwa razy stracił serwis. Liczbę tę podwoił na otwarcie finału.

Znów przełamanie na samym początku seta. "Ma mętlik w głowie"

Nerwowo dla niego zaczęła się także druga partia. 22-latek od razu musiał rozgrywać ponad 10-minutowy gem przy swoim serwisie. Miedwiediew miał cztery break pointy, ale marnował je w sposób kuriozalny. Raz pomylił się, uderzając nieczysto smecza. Miał problemy z odgrywaniem skrótów i krótszych zagrań Sinnera. To był pierwszy moment, gdy pojawiły się słabości w grze Rosjanina.

Mogło wydawać się, że będzie to początek zmiany obrazu meczu, ale Miedwiediew irytacje przekuł w jeszcze lepszą grą. Sinner miał problemy także w kolejnym gemie serwisowym. Znów próbował ratować się skrótem, ale tym razem jego rywal zrobił wszystko zgodnie z tenisowym kanonem, zyskując przełamanie. Sytuacja faworyzowanego Włocha robiła się coraz trudniejsza.

"Musisz być bardziej agresywny" - przekazywał mu trener Daren Cahill. Szokujące było, że stroną dominującą poprzez ofensywną grę w tym pojedynku był Miedwiediew. Natomiast 21-latek popełniał błędy, mimo gry w zasadzie na pół gwizdka. "Mam wrażenie, że Sinner ma mętlik w głowie" - stwierdził komentator Eurosportu Karol Stopa.

Po drugim przełamaniu w secie Włoch nabrał więcej luzu. Nie miał nic do stracenia, a takie podejście pozwoliło mu odrobić część strat. Presja na Miedwiediewie była coraz większa. Miał ostatnią szansę na zamknięcie seta przy swoim podaniu, ale rywal zaczął przekuwać słowa szkoleniowca w czym. Sinner miał break pointa, aby wrócić do gry, ale Rosjanin dopełnił dzieła i wygrał drugiego seta 6:3. Był coraz bliżej drugiego tytułu wielkoszlemowego. Pierwszy wywalczył w US Open 2021.

To były Himalaje, ale "człowiek gór" sobie poradził. Odrodzenie Włocha

- "Skala trudności dla Włocha zrobiła się teraz piekielnie wysoka, tak gdzieś na poziomie Himalajów". - "Człowiek gór, sobie poradzi" - dyskutowali ze sobą komentatorzy Eurosportu Karol Stopa i Lech Sidor po drugim secie.

Włoski tenisista momentami przypominał o swojej rewelacyjnej grze przez cały turniej, ale zdarzały mu się także proste pomyłki. Obaj pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe, jednakże wszystko wciąż było pod pełną kontrolą Miedwiediewa, choć i u niego liczba niewymuszonych błędów w tym fragmencie spotkania była spora. Sprawne serwowanie sprawiło, że w trzecim secie długo nie odnotowano ani jednego break pointa. Wydawało się, że zadecyduje tiebreak, ale przy stanie 4:5 z perspektywy serwującego Rosjanina, pojawiły się okazje dla Włocha. Najpierw przy 30:30 zmarnował wystawkę przy siatce, ale po grze na przewagi wywalczył piłkę setową. 21-latek z Tyrolu wiedział, że nie może wypuścił takiej szansy. Return był dość szczęśliwy, ale pozwolił mu przejąć inicjatywę. Po dwóch godzinach i 15 minutach wkroczyliśmy w czwartego seta. W mediach społecznościowych przypominano o demonach z przeszłości Daniła Miedwiediewa.

W trzecim secie Jannik Sinner zdecydowanie poprawił długość swoich zagrań, dzięki czemu mógł odrzucić rywala od linii końcowej lub prowokował jego błąd. Taka gra przyniosła 21-latkami również break point na start czwartego seta, ale Miedwiediew wiedział, że nie może pozwolić nabrać jeszcze większego rozpędu przeciwnikowi, albowiem szala gry zaczynała się delikatnie przechylać na stronę włoskiego tenisisty.

Coraz trudniej przychodziło Rosjaninowi wygrywanie długi wymian, które są jego domeną. Koronne bekhendy lądowały w połowie siatki, co dało Sinnerowi kolejnego break pointa. Jednak wciąż na wysokim poziomie stał serwis mistrza US Open z 2021 roku, dzięki czemu znów mógł przetrwać trudny moment. Kolejny raz Miedwiediew w tym turnieju "umierał" na korcie, ale on jak mało kto posiada zdolność regeneracji w trakcie pojedynku. Tak już było w kilku spotkaniach w tegorocznej edycji Australian Open, w tym z Hubertem Hurkaczem w ćwierćfinale. Jeszcze więcej zaczął chodzić do siatki, aby maksymalnie skrócić wymiany. Przynosiło to pozytywne skutki, przynajmniej w postaci utrzymania swojego podania.

Dramat Miedwiediewa. Znów to samo

Trzy break pointy w czwartym secie - dwa dla Sinnera, jeden dla Miedwiediewa - nie zostały wykorzystane, ale Włoch znów docisnął pedał gazu w momencie 5:4 i serwisie Rosjanina. To był gem wielkich błędów. Rosjanin kompletnie zatracił swój bekhend, Włoch uderzał forehand ramą, ale to on znów przełamał w najważniejszym momencie, doprowadzając do finałowej partii. Wracały demony z finału Australian Open 2022?

Zegar obok kortu wskazywał już trzy godziny i 11 minut, a obaj na początku piątego seta porwali się na wymianę złożoną z 39 uderzeń! Miedwiediew już się podpierał na rakiecie, coraz częściej był spóźniony do uderzeń. Utrzymywał swoje podanie głównie dzięki serwisowi, który wciąż stał na niezmiennie wysokim poziomie, choć zabrakło go w decydującym momencie poprzedniego seta. Raziła jednak liczba błędów bekhendowych Rosjanina. W czwartej partii popełnił ich aż 9 z 12.

W trakcie piątego seta Miedwiediewowi wybiła doba spędzona na kortach w Melbourne w 2024 roku i to było widać w jego grze. Powiększała się przewaga w Sinnera na korcie i w końcu znalazło to odzwierciedlenie w wyniku. 21-letni Włoch zaczął skutecznie kontrować rywala przy siatce, co dało mu przełamanie na 4:2.

Ono okazało się kluczowe. Danił Miedwiediew całkowicie wykorzystał rezerwy w swoim baku paliwa i - co gorsza - przeżył deja vu sprzed dwóch lat w finale na Rod Laver Arena. Tym razem to Jannik Sinner pokonał go 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3! Dla 21-letniego Włocha to pierwsze zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym!