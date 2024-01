Szczere wyznanie Sabalenki. Opowiedziała o swoim największym lęku

Aryna Sabalenka (2. WTA) w Melbourne broniła tytułu wielkoszlemowego z 2023 roku, a więc przed rozpoczęciem tegorocznych zmagań straciła aż 2000 punktów w rankingu WTA. Białorusinka przeszła jednak cały turniej bez straty seta i awansowała do finału, gdzie spotkała się z prawdziwą rewelacją zmagań - Qinwen Zheng (15. WTA).

Sabalenka szła jak burza prawie cały mecz z Qinwen Zheng. Pierwszego seta zakończyła już po 34 minutach. W drugiej partii Chinka postawiła wyżej notowanej rywalce trudniejsze warunki, ale to wciąż było za mało na tak dysponowaną wiceliderkę rankingu. Ostatecznie, Białorusinka po 43 minutach rozstrzygnęła losy tej partii na swoją korzyść i bez starty seta triumfowała w Australian Open 2024.

Sabalenka spełniła swoje marzenie podczas Australian Open. "Nie chciałabym zostać zawodniczką, która zniknie po jednym zwycięstwie"

Po zakończonym meczu Sabalenka spotkała się z przedstawicielami mediów. Białorusinka nie kryła swojej radości i wyznała, jakie znaczenie ma dla niej to zwycięstwo. - Pomyślałam sobie, że nie chciałabym zostać zawodniczką, która zniknie po jednym zwycięstwie. Zależało mi, by pokazać, iż potrafię być regularna i wygrywać po raz kolejny. Teraz mam nadzieję, że wygranych będzie jeszcze więcej niż te dwie. Dlatego bez względu na wynik spotkania, zawsze ciężko pracujemy i zawsze szukamy rzeczy, które można poprawić w mojej grze - powiedziała, cytowana przez tennisuptodate.com.

Sabalenka zdaje sobie sprawę, że przed nią jeszcze wiele do zrobienia. - Zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym było moim marzeniem. Wiem, że jeszcze wiele przede mną. Mam jeszcze wiele celów, które chciałabym zrealizować - podkreśliła.

- Teraz, mając dwa tytuły wielkoszlemowe, czuję się zdecydowanie pewniejsza i bardziej wierzę w siebie. Wiem, że całe moje życie nie było marnotrawieniem czasu i robiłam właściwe rzeczy. Jestem w miejscu, w którym zawsze chciałam się znaleźć - zakończyła.

Dzięki wygranej w finale Australian Open Sabalenka nie tylko obroniła tytuł wielkoszlemowy, ale również odzyskała stracone przed turniejem 2000 punktów w rankingu WTA. Zmagania w Melbourne kończy z dorobkiem 8905 "oczek", a do tego znów zbliżyła się do Igi Świątek. Białorusinka traci do Polki już tylko 865 punktów.

