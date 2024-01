O której finał Australian Open 2024? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

W tym roku w Australian Open byliśmy świadkami wielu niespodzianek. W żeńskiej rywalizacji z turniejem już w trzeciej rundzie pożegnała się Iga Świątek, która przegrała 6:3, 3:6, 4:6 z Lindą Noskovą. Taki sam los spotkał Jelenę Rybakinę. Zeszłoroczna finalistka po porażce z Anną Blinkową zakończyła zawody już po drugim meczu. W przypadku panów największym zaskoczeniem było odpadnięcie Carlosa Alcaraza oraz Novaka Djokovicia, czyli tenisistów, których wielu ekspertów spodziewało się w finale.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Sinner - Miedwiediew w finale Australian Open. Kto zgarnie tytuł?

Tym razem jednak żaden z nich nie zdobędzie tytułu. W finale AO wystąpią Jannik Sinner oraz Daniił Miedwiediew. 22-letni Włoch w półfinale sprawił ogromną sensację, bezproblemowo rozprawiając się z Novakiem Djokoviciem 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3. Serb długimi fragmentami meczu był po prostu bezradny. Sinner wykorzystywał jego każde potknięcie. "Po prostu najlepszy tenisista świata nie miał swojego dnia i Włoch to wykorzystał. W dzisiejszym meczu był bez dwóch zdań lepszy. 'Nole' nie miał rozwiązania na serwisy Sinnera, było to widać przede wszystkim w dwóch pierwszych setach, w których Djoković poniósł kompletną porażkę" - pisały o porażce 36-latka serbskie media.

Droga Miedwiediewa do finału była natomiast nieco trudniejsza. Najpierw w ćwierćfinale Rosjaninowi postawił się Hubert Hurkacz, z którym 27-latek stoczył pięciosetowy bój. Ostatecznie Polak musiał uznać wyższość Daniiła Miedwiediewa, przegrywając 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6. Następnie w półfinale zwycięzca US Open z 2021 roku zmierzył się z Alexandrem Zverevem. Dwa dni wcześniej Niemiec pokonał wspomnianego Alcaraza, a w starciu z rosyjskim tenisistą wygrywał już 2:0 w setach. W trzeciej partii po tie-breaku przegrał 6(4):7. Wtedy w spotkaniu nastąpił zwrot akcji. Miedwiediew zaczął wykorzystywać błędy Zvereva i ostatecznie ze stanu 0:2 wrócił do meczu, wygrywając 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Dzięki temu to właśnie Rosjanin będzie przeciwnikiem Jannika Sinnera w finale. Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą dziewięciokrotnie. Aż sześć z tych pojedynków wygrywał Daniił Miedwiediew. Mimo to warto zaznaczyć, że trzy ostatnie spotkania padły łupem młodego Włocha. Wielu ekspertów stawia Sinnera jako faworyta ze względu na wcześniejsze pięciosetowe boje Miedwiediewa w poprzednich etapach turnieju.

O której finał Australian Open 2024? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Finał Australian Open Jannik - Daniił Miedwiediew odbędzie się w niedzielę 28 stycznia o godzinie 9:30 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną tego spotkania przeprowadzi stacja Eurosport. W internecie stracie można obejrzeć na platformie Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl Live.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA].