Wielkie poruszenie po Australian Open. Chcą odsunąć Hurkacza

Jan Zieliński właśnie wygrał Australian Open w parze z Tajwanką Su-Wei Hsieh i Polska chce wielkiej zmiany.

Takich komentarzy jest sporo. Nie są specjalnie zaskakujące. I nie są nowe.

Ten temat pojawił się już podczas finału United Cup. A podnosili go wtedy nie tylko kibice. Tak pisał tenisowy dziennikarz TVP:

Tak odpowiadał mu komentator Eurosportu:

A Dawid Celt, komentator, ale jednocześnie też trener i kapitan naszej drużyny w Billie Jean King Cup zauważał:

To prawda: sprzed telewizora, zza klawiatury, z wygodnego fotela łatwo zmienia się partnera Idze Świątek.

"Nie, nie, to by nie było wotum nieufności dla Hurkacza"

Osobiście uważam, że trener Tomasz Wiktorowski, który w United Cup był kapitanem polskiej kadry, wyraziłby coś w rodzaju wotum nieufności dla Huberta Hurkacza, gdyby nie wystawił go do decydującej rozgrywki z Igą przeciw niemieckiej parze Laura Siegemund/Alexander Zverev. No bo jeśli Świątek i Hurkacz mają wspólnie zawojować świat na paryskich igrzyskach, to gdzie mają się hartować, jeśli nie w ogniu takiej rywalizacji jak ta w finale United Cup?

- Nie, nie, to by nie było żadne wotum nieufności - nie zgadza się ze mną Alicja Rosolska. - Gdyby się okazało, że Iga i Janek zagrali przeciw Niemcom i wygrali, to kapitan Wiktorowski byłby bohaterem. Kapitan jest od tego, żeby podejmował często trudne decyzje. A decydować musi tak, żeby wybierać to, co będzie najlepsze dla drużyny. Gdyby było tak, że Huberta łapią skurcze, bo był tuż po trzysetowym, singlowym meczu ze Zverevem, to lepiej by było postawić na Janka. Liczyło się zwycięstwo w tamtym konkretnym meczu, a nie coś, co będzie później - przekonuje nasza znakomita deblistka.

Rosolska to między innymi finalistka US Open 2018 w grze mieszanej. Bardzo jesteśmy ciekawi jej zdania na temat potencjału pary Świątek/Hurkacz i potencjału, jaki Iga generowałaby z Zielińskim. Ale najpierw nasza trzykrotna olimpijka chce powiedzieć jeszcze kilka słów odnośnie niedawnego United Cup. - Janek grał w tym turnieju bardzo dobrze [w parze z Katarzyną Piter pokonał miksta z Chin, a w parze z Katarzyną Kawą - duet z Francji - red.], ale nie dziwię się, że na decydujący mecz z Niemcami kapitan Wiktorowski wystawił Igę z Hubertem. Wybrał to, co już było sprawdzone, przecież oni wcześniej pewnie wygrali mecz z Brazylijczykami, a z Hiszpanami osiągnęli od lat niespotykany wynik 6:0, 6:0. Po czymś takim ciężko zmieniać - mówi.

Z Rosolską całkowicie zgadza się Marcin Matkowski. - Kibice lubią tworzyć alternatywne scenariusze, ale dla mnie było jasne, że tylko duet Igi z Hubertem może wystąpić w finale z Niemcami. Hubert był zmęczony, ale Zverev też był zmęczony. A po 6:0, 6:0 z Hiszpanami Świątek i Hurkacz na pewno byli pewni swojej siły. I myślę, że mimo porażki w zaciętym meczu z Niemcami, nadal są - mówi zwycięzca 18 turniejów ATP w grze podwójnej.

Świątek + Zieliński > Świątek + Hurkacz? "Oj, to jest bardzo trudne pytanie"

Generalnie nasze rozważania dotyczące tego czy Iga mogłaby wymienić Hurkacza na Zielińskiego są teoretyzowaniem. Pewnie nawet kibice, którzy się tego domagają, nie wierzą, że to się może stać. Ale zastanówmy się, co by to mogło dać.

Czy rzeczywiście szanse polskiego miksta na medal w Paryżu byłyby jeszcze większe, gdyby tworzyli go Świątek i Zieliński, a nie Świątek i Hurkacz (żeby Zieliński w ogóle mógł stworzyć na igrzyskach parę ze Świątek, to musiałby zagrać w deblu z Hurkaczem, a nie jest pewne, że to się stanie)?

- Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Iga jest na tyle kompletną tenisistką, że poradziłaby sobie również w parze z Jankiem. Często jest tak, że typowy singlista gubi się, gdy przyjdzie mu tworzyć duet z typowym deblistą, ale tu nie miałabym żadnych obaw. Iga ma już doświadczenie z gry z Bethanie Mattek-Sands, czyli z bardzo doświadczoną deblistką, z którą osiągnęła duży sukces na Roland Garros [finał w 2021 roku - red.] - zauważa Rosolska.

- Ja sama grałam z Igą w reprezentacji Polski i kiedyś też na turnieju w Pradze i pamiętam, że była otwarta na podpowiedzi gdzie stanąć, jak zagrać. Wtedy dopiero wchodziła do touru, była nastolatką, a już bardzo dobrze sobie dawała radę. Ona umie grać na siatce, ma moc uderzenia z tyłu, ze wszystkim sobie radzi i potrafi odnaleźć się z każdym partnerem - dodaje nasza doświadczona deblistka. - Jestem pewna, że z Jankiem Iga radziłaby sobie tak samo dobrze, jak radzi sobie z Hubertem - dodaje Rosolska.

"Janek ma pecha, że jest tylko jedna Iga"

- Janek ma pecha, że jest tylko jedna Iga. Kiedyś tak samo mieliśmy z Agnieszką Radwańską. W 2012 roku Agnieszka miała do wyboru mnie albo Mariusza Fyrstenberga, a w 2016 roku mnie albo Łukasza Kubota i ten, którego nie wybrała musiał się z tym pogodzić - mówi Matkowski.

Jeden z naszych najwybitniejszych deblistów w historii ma nadzieję, że na igrzyskach w Paryżu Zieliński nie okaże się największym pechowcem z całej tenisowej kadry Polski.

- Oby tylko nie było tak, że Janek w ogóle nie zagra w Paryżu. Bardzo by było szkoda. Wygląda na to, że jego jedyną szansą jest występ z Hubertem w deblu, innego partnera dla Janka nie widać. Ale jeśli Hubert z nim zagra, to będzie mocno obciążony singlem, deblem i mikstem - zauważa Matkowski. - Pewnie tak się skończy i liczę, że Hurkacz to wytrzyma, bo na igrzyskach obciążenia są jednak mniejsze niż w turniejach wielkoszlemowych, olimpijskie turnieje są po prostu krótsze - dodaje nasz były olimpijczyk.

Gdybyśmy mieli się kierować interesem całej naszej tenisowej kadry, to pewnie najkorzystniej byłoby wystawić:

Świątek w singlu i mikście

Hurkacza w singlu i deblu

Zielińskiego w deblu i mikście

Tu ważna uwaga: Zieliński musiałby wystąpić w deblu, żeby w ogóle móc zagrać w mikście - w nim weźmie udział 16 par złożonych tylko z tych tenisistów, którzy pokażą się na paryskich igrzyskach w singlu lub/i deblu. Uwaga jeszcze jedna: Świątek i Hurkacz na pewno do grona uczestników miksta się załapią, bo oboje mają bardzo wysoki ranking, natomiast nie wiadomo, jak wyglądałoby to w przypadku miksta złożonego ze Świątek i Zielińskiego.

W każdym razie taki idealny, drużynowy scenariusz zakładałby, że każda z naszych trzech gwiazd miałaby w Paryżu po dwa występy. Ale na 99 procent tak nie będzie.

Świątek zmieni partnera? "Szanse na to są zerowe"

- Nie sądzę, że może dojść do zmiany, skoro Iga komunikowała już współpracę z Hubertem, którą to współpracą jest zainteresowana cała Polska, jak się okazuje - mówi Marek Furjan.

Komentator tenisa w Eurosporcie przypomina, że Świątek i Hurkacz ogłosili wspólne plany na Paryż latem 2023 roku, gdy Zieliński był już bardzo cenionym deblistą. - Do tej komunikacji doszło, gdy Janek był albo w czołowej dziesiątce deblistów, albo był tej dziesiątki blisko. Nie sądzę, żeby ktoś się z tych dekleracji wycofywał i dokonywał jakichś rotacji. Moim zdaniem szanse na to są zerowe - mówi Furjan.

Ważną rzecz przypomina Matkowski. - Oczywiście, że Janek jest świetnym deblistą i znakomicie, że właśnie wygrał miksta w turnieju wielkoszlemowym, ale nie zapominajmy, że Hubert wygrywał deblowe turnieje rangi WTA 1000. To też jest specjalista od gry podwójnej. Dla mnie jako byłego deblisty, który grał też debla mieszanego, nie ma absolutnie żadnej kontrowersji w tym, że Iga na Huberta stawia i na niego liczy - podkreśla człowiek, który grał w dwóch wielkoszlemowych finałach gry mieszanej (US Open 2012 i Roland Garros 2015).

Świątek i Zieliński lubią to samo. I to byłby problem

Hurkacz w swoim najlepszym momencie był 30. deblistą świata - latem 2022 roku - a przecież zawsze priorytetem była dla niego gra pojedyncza. Świątek w tym samym 2022 roku doszła do 29. miejsca w światowym rankingu deblistek, mimo że również dla niej zawsze na pierwszym miejscu była gra singlowa.

Zieliński, który stawia tylko na debla, był najwyżej na siódmym miejscu w rankingu ATP w tej specjalności. W najnowszym, poniedziałkowym rankingu, będzie sklasyfikowany na miejscu 26.

- Hubert i Janek to dwa równorzędne wybory, a skoro Iga już jakiś czas temu ogłosiła, że zagra z Hubertem, to zapewne tak będzie - mówi Matkowski. - Nie widzę żadnego problemu w tym, że numer jeden światowego tenisa kobiet stworzy parę z numerem osiem światowego tenisa mężczyzn. To jest naprawdę świetnie zestawiona para, zwłaszcza że oboje mają deblowe doświadczenie. Być może teraz wielu osobom się wydaje, że Janek byłby dla Igi jeszcze lepszym wyborem, ale dla nie ma powodu, żeby Iga się wycofywała z grania z Hubertem - podkreśla Matkowski.

Czy aby na pewno Hurkacz i Zieliński to dla Igi wybory równorzędne? Wszyscy nasi rozmówcy przyznają, że dla spokoju Igi ważne jest to, że z Hubertem już grała - w tegorocznym i ubiegłorocznym United Cup. Owszem, Zieliński i Hsieh wygrali Australian Open, dobierając się w parę w ostatniej chwili i nawet wcześniej ze sobą nie trenując. Ale jednak lepszą opcją jest być już z kimś zgranym. I mieć jak największy komfort, jeśli chodzi o styl gry. A tu jest różnica między Hurkaczem i Zielińskim.

- W grze podwójnej występuje rodzaj specjalizacji polegający na tym, że albo grasz na prawej stronie, forhendowej, albo na lewej, bekhendowej. To są pozycje do returnu. Każdy ma jakieś preferencje, to jest tak jak w piłce nożnej, gdzie jest prawy obrońca i lewy obrońca i jakieś automatyzmy mają znaczenie, ma znaczenie specyfika poruszania się po boisku, a w tym przypadku po korcie, gdzie ustawienie do piłki, do returnu, jest trochę inne. Wiadomo że każdy tenisista jak każdy piłkarz jakoś zagra na tej drugiej pozycji, ale para Iga/Hubert zgrała się dobrze, ponieważ jak się spojrzy na deblowe występy Huberta, na przykład z Augerem-Aliassimem, to Hubert grał po stronie forhendowej, czyli po prawej. A Iga z Hubertem w United Cup grała na stronie bekhendowej, lewej, czyli oni dobrze się uzupełniali. Natomiast Janek Zieliński jest specjalistą od gry na stronie bekhendowej, czyli na tej, na której Iga czuje się lepiej. Ktoś z nich musiałby ustąpić, czyli musiałby trochę zmienić swój profil, żeby do tej współpracy w ogóle doszło. Z Hubertem to wychodzi naturalnie, automatycznie, oni do siebie pasują swoimi preferencjami - podkreśla Furjan.

Z tą obserwacją całkowicie zgadza się Matkowski. - Iga w deblu gra na przewadze, Janek też gra na przewadze, a Hubert może grać tu i tu, ale częściej widzi się go na równowadze. Może to jest też powód, dla którego Iga gra z Hubertem. Słusznie robi, bo to jest ważne. Ja z Łukaszem Kubotem miałem taki problem, że obaj lubiliśmy grać na przewadze, zawsze któryś z nas musiał się dopasowywać i przez to nie osiągnęliśmy takich wyników, jakie mogliśmy mieć. Strona na której returnujesz jest ważna - podkreśla finalista trzech turniejów wielkoszlemowych.

Świątek z Zielińskim może za cztery lata

Nasze rozważania będące czymś w rodzaju odpowiedzi dla kibiców domagających się pary Świątek/Zieliński zamiast pary Świątek/Hurkacz Matkowski puentuje tak:

- Na pewno fajnie by było zobaczyć jak Iga gra z Jankiem. I pewnie kiedyś zobaczymy ich wspólny występ. Ale nie teraz. Może to się stanie w następnym United Cup, może na kolejnych igrzyskach. Iga w Tokio zagrała z Łukaszem Kubotem [przegrali w ćwierćfinale - red.], teraz w Paryżu zagra z Hubertem i oby osiągnęli sukces, a może za cztery lata na igrzyskach w Los Angeles Świątek zagra z Zielińskim.