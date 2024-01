Istne szaleństwo Sabalenki. Pokazała film. "Mówiłam, że trochę wypijemy" [WIDEO]

Podczas Australian Open Aryna Sabalenka była nie do zatrzymania. Wiceliderka rankingu WTA do półfinału ogrywała wszystkie rywalki bez większych problemów. Dopiero pierwszy set z Coco Gauff sprawił jej wiele trudności, jednak i wtedy Białorusinka potrafiła zwyciężyć 7:6(2), a drugą partię wygrać 6:4. Przez cały turniej Sabalenka nie oddała żadnego seta, a finałowe starcie z Qinwen Zheng było zwieńczeniem jej kapitalnej formy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Tak Sabalenka świętuje triumf w AO. Huczna impreza

"21-letnia Chinka po nerwowym początku podniosła poziom swojej gry, ale mimo to nie miała większych szans w starciu z Białorusinką, która przewagi przełamania uzyskiwała już na samym początku obu setów. Aryna Sabalenka moment słabości pokazała jedynie w ostatnim gemie, irytując się na zmarnowane piłki meczowe, ale i tak triumfowała w całej imprezie bez straty seta" - pisał o zwycięstwie 26-latki Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Tuż po ostatnim gemie Aryna Sabalenka na gorąco z kortu zabrała głos, dziękując przede wszystkim rodzinie oraz całemu sztabowi. - Moja przemowa jak zwykle będzie dziwna, to nie jest moja silna strona. Mój drogi zespole - dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną niezależnie od tego co się dzieje. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć, ale bez was nie byłabym w stanie odnieść takich sukcesów. Dziękuję! Ale beze mnie wy też nie bylibyście tak dobrzy - powiedziała.

Okazuje się, że podziękowania były jedynie częścią tego, co Sabalenka przygotowała dla sztabu. Po odebraniu pucharu Australian Open Białorusinka w hotelowym pokoju zorganizowała imprezę, na której pojawili się członkowie jej teamu. W mediach społecznościowych opublikowała dziesięciosekundowe wideo, na którym widać, jak wspólnie wraz z najbliższymi tańczy wokół upragnionego trofeum.

"Hahaha, przepraszam.... po prostu dobrze się bawimy. Mówiłam, że trochę wypijemy" - napisała tenisistka w opisie nagrania. Na ten moment wideo zebrało ponad 100 tys. wyświetleń, a w komentarzach fani nadal gratulują Sabalence wywalczonego tytułu. Co ciekawe, Białorusinka rozpoczęła świętowanie już na konferencji prasowej.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA].