- Nie będę płakać. Dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali ten turniej, wszystkim, którzy mi pomagali przez te dwa tygodnie. Nie wyobrażałam sobie, że będę mogła po raz kolejny podnieść to trofeum. Czuję się wyjątkowo - mówiła tuż po zakończeniu finału Australian Open Aryna Sabalenka, która pokonała Qinwen Zheng 6:3, 6:2 w godzinę i siedemnaście minut. Dzięki temu Białorusinka obroniła wywalczony przed rokiem w Melbourne tytuł. Wówczas w finałowym starciu wygrała z Jeleną Rybakiną 4:6, 6:3, 6:4.

Iga Świątek pokazała klasę. Tak pogratulowała Sabalence

Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju jedną z faworytek do zgarnięcia tytułu oprócz Sabalenki była Iga Świątek. Liderka rankingu WTA rozpoczęła turniej od dwóch wygranych z Amerykankami Danielle Collins i Sofią Kenin. Niestety w trzeciej rundzie Polka przegrała 6:3, 3:6, 4:6 z Czeszką Lindą Noskovą, odpadając z Australian Open.

Mimo to 22-latka śledziła dalszy przebieg turnieju, a w sobotę po zwycięstwie Aryny Sabalenki pogratulowała starszej koleżance za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Gratulacje dla Aryny Sabalenki za drugi tytuł w Australii, niesamowite!" - napisała Świątek na portalu X (dawniej Twitter). Wpis Polki spotkał się ze zdecydowaną reakcją fanów, którzy docenili ją za wyrazy szacunku dla tegorocznej zwyciężczyni.

- No cóż, w zeszłym roku Iga (Świątek - przyp. red.) wygrała tyle setów 6:0, że jednym z moich celów jest spróbować się do niej zbliżyć - mówiła Białorusinka po pierwszej wygranej na AO z Niemką Ellą Seidel. Słowa Sabalenki nie były rzucone na wiatr. 26-latka w całym turnieju do zera wygrała trzy sety, nie tracąc przy tym żadnego. Sobotnie zwycięstwo było drugim wielkoszlemowym triumfem, jaki Sablenka odniosła w karierze. Mimo to przez najbliższe tygodnia to Iga Świątek nadal będzie liderką rankingu WTA.

