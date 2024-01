Sensacja! Polka wróciła z zaświatów i zagra o tytuł. Brawo, brawo

Maja Chwalińska (352. WTA) to jedna z niewielu polskich tenisistek, która może pochwalić się obecnością w rankingu WTA. Od wtorku 22-latka rywalizuje w turnieju ITF W75+H w Porto, gdzie radzi sobie doskonale. Po pokonaniu kolejno Francuzki Audrey Albie (326. WTA) 6:2, 6:0, Włoszki Lucrezii Stefanini (126. WTA) 7:5, 6:1 i Słowenki Veroniki Erjavec (192. WTA) 6:1, 6:1, Polka dotarła do półfinału. Tam czekała na nią Sinja Kraus, która zajmuje 200. miejsce w rankingu WTA.

Chwalińska pokazała charakter. Wygrała arcytrudne spotkanie

Starcie rozpoczęło się o godz. 14:40. W pierwszym secie rywalizacja była niesłychanie wyrównana. Obie zawodniczki przegrały po jednym gemie przy własnym podaniu, przez co w końcu na tablicy widniał wynik 6:6. Do wyłonienia zwyciężczyni potrzebny był tie-break. W nim również ani Chwalińska, ani Kraus nie pozwalały rywalce odskoczyć na więcej niż dwa punkty. Przy remisie 6:6 serwis był po stronie Polki, jednak to jej przeciwniczka zdobyła jeden, a następnie drugi punkt na wagę zwycięstwa seta.

W drugiej partii Austriaczka najpierw wygrała gema przy swoim podaniu, po czym w kolejnym od razu przełamała naszą tenisistkę. Wówczas wydawało się, że Maja Chwalińska jest już pod ścianą i nie zdoła wrócić do spotkania. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Przy stanie 0:2 tym razem to 22-latka przełamała Sinję Kraus, co było przełomowym momentem w całym meczu. Później Polka zaczęła grać jak natchniona. Co prawda jej rywalce udało się jeszcze wygrać dwa gemy, ale w drugim secie to Chwalińska zwyciężyła 6:4.

Za to w trzecim nasza zawodniczka prezentowała się już zdecydowanie lepiej. Bezproblemowo zdołała wygrać dwa gemy, kiedy piłka była po stronie Austriaczki, nie myląc się tym samym przy własnym serwisie. W ostatnim gemie w meczu, kiedy Polka wygrywała 5:3, serwująca Kraus miała szanse na powrót, jednak to Maja Chwalińska po długich wymianach okazała się lepsza i ostatecznie wygrała całe spotkanie 6(6):7, 6:4, 6:3. Mecz trwał nieco ponad 2,5 godziny.

W finale polska tenisistka zmierzy się z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro, która na ten moment plasuje się na 164. miejscu w rankingu WTA. Co ciekawe, w rankingu WTA Live Maja Chwalińska na ten moment wróciła do TOP 300, a konkretnie na 297. pozycję. O tytuł 22-latka zagra w niedzielę o godz. 13:00.

