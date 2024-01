W sobotę Aryna Sabalenka została mistrzynią Australian Open. 25-letnia Białorusinka była w Melbourne gwiazdą i można powiedzieć, że to jej miasto, jej turniej. Wywalczyła drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze i zarazem drugi w Australii, bo przecież triumfowała tu rok temu. Sabalenka w ostatnich dwóch tygodniach dominowała na kortach i pod pewnymi względami doszlusowała do Igi Świątek - obie, jako jedyne w ostatnim czasie, były w stanie obronić tytuł wielkoszlemowy w singlu: Aryna w Melbourne, Iga w Paryżu. Do tego Białorusinka wygrała Australian Open 2024 bez straty seta - tak jak Polka cztery lata temu Roland Garros.

Mimo wygranej Sabalenki w Australian Open w najbliższy poniedziałek to Świątek nadal będzie liderką rankingu WTA. Polka ma 9770 punktów, a Białorusinka 8905. Sabalenka nie zyskała w Melbourne punktów, broniła ich za wygraną w ubiegłym roku i zgodnie z zasadami rankingu w Australian Open mogła je tylko stracić. Ale po sobotnim sukcesie jest także rankingowo wciąż blisko Świątek.

Iga Świątek czy Aryna Sabalenka - która jest lepsza?

Po sobotnim finale pań francuski dziennikarz i autor książek sportowych Bastien Fachan opublikował w serwisie X sondę, w której zapytał: "Która tenisistka jest obecnie najlepsza na świecie?" Część głosujących wskazywała na aktualną liderkę, część na wiceliderkę, ze wskazaniem 60 do 40 dla Świątek. Ale odwrotne proporcje wcale by nie dziwiły, bo różnica między tymi wybitnymi tenisistkami jest obecnie delikatna. I tezę, że to Sabalenka jest w tej chwili najlepszą tenisistką świata, można probować obronić.

Sam ranking WTA nie pozostawia wątpliwości, ale z drugiej strony w tenisie najistotniejsze są imprezy wielkoszlemowe. W nich Sabalenka pozostaje ostatnio najbardziej regularna ze wszystkich zawodniczek w stawce. W Melbourne po raz szósty z rzędu doszła co najmniej do półfinału zawodów tej kategorii i jest to seria imponująca. Pod tym względem nie było lepszej tenisistki od czasów Sereny Williams, która w latach 2014-17 docierała do przynajmniej tego etapu Wielkiego Szlema aż 10 razy.

Sabalenka w trakcie swojej serii dwa razy wygrała Australian Open, była w półfinałach US Open 2022, Roland Garros 2023 i Wimbledonu 2023, a także w finale US Open 2023. Świątek? Też była świetna, zwyciężała w US Open 2022, a potem Roland Garros 2023, ale w pozostałych turniejach dochodziła kolejno do czwartej rundy, ćwierćfinału, czwartej rundy i w końcu trzeciej w Melbourne. Na tym prestiżowym szczycie światowego tenisa Sabalenka jest ostatnio nad Świątek.

Dlatego to właśnie Białorusince Międzynarodowa Federacja Tenisowa przyznała pod koniec roku tytuł mistrzyni świata ITF. W tenisie mistrzostw świata się oczywiście nie organizuje, ale wspomniana organizacja przydziela takie wyróżnienie na bazie rezultatów wyłącznie w imprezach wielkoszlemowych, które współorganizuje. Wielki Szlem to Wielki Szlem. Tam zdobywa się największe tytuły, pieniądze, punkty do rankingu i splendor.

Amerykański przełom Aryny Sabalenki

Gdyby spojrzeć na postęp w grze i rozwój kariery Sabalenki w ostatnich kilkunastu miesiącach, można znaleźć kolejny argument dla tych, którzy uważają, że to ona jest teraz najlepszą tenisistką świata. Do Świątek bezapelacyjnie należał rok 2022, w którym Polka błyszczała i śrubowała piękne serie - 37 zwycięstw z rzędu, sześciu wygranych turniejów. Ale już rok 2023 nie był dla niej tak wspaniały jak poprzedni - choć nadal był świetny - a więcej dobrego zaczęto też mówić o goniącej Świątek Sabalence.

Warto tu zerknąć do rankingu WTA Race, który kumuluje i zlicza wyniki z roku kalendarzowego. We wspomnianym 2022 roku Świątek była bezkonkurencyjna, przed kończącym sezon Turniejem Mistrzyń miała ponad dwa razy więcej punktów niż druga w zestawieniu Ons Jabeur, Sabalenka była dopiero siódma. Ale rok 2023 to już zwycięstwo Aryny, która nieznacznie, ale jednak - dzięki wynikom z Wielkich Szlemów - wyprzedziła Igę.

To świadczy o jej postępie, o fali wznoszącej. Sabalenka przeszła w ostatnich kilkunastu miesiącach naprawdę długą drogę - od zawodniczki notorycznie popełniającej podwójne błędy serwisowe, od takiej, która co rusz wylewa z siebie frustrację na samą siebie i cały świat, do takiej, która potrafi kontrolować emocje, która ogrom pracy przekuła w lepszy tenis.

A gdyby sytuacja była odwrotna, to co świadczyłoby o "większej wielkości"?

Przełom w grze Sabalenki nastąpił w trakcie imprezy WTA Finals 2022 w Fort Worth. Sabalenka ledwo zakwalifikowała się do tamtego Turnieju Mistrzyń, ale potem niespodziewanie doszła do finału, pokonując po drodze m.in. Świątek. W decydującym spotkaniu w Teksasie okazała się co prawda gorsza od Caroline Garcii, ale dziś wiemy, że cały występ w Stanach był zapowiedzią czegoś wielkiego. Kilkanaście tygodni później Sabalenka zwyciężyła pierwszy raz w Australian Open.

Licząc od wspominanego WTA Finals 2022 włącznie, Świątek i Sabalenka zmierzyły się cztery razy, a ich bilans wynosi 2-2. Białorusinka zwyciężyła w maju w Madrycie, a Polka w Stuttgarcie i pod koniec sezonu w Cancun, w kolejnych WTA Finals. Po wygranej w Meksyku Świątek odzyskała prowadzenie w rankingu, które wcześniej straciła na rzecz białoruskiej przeciwniczki po US Open. Ich całkowity bilans bezpośrednich spotkań to 6-3 dla Świątek, ale znów - przewaga Polki wynika ze zwycięstw, jakie odniosła w 2022 roku.

Rozmawianie o wielkości obu tenisistek jest ciekawą dyskusją - można brać pod uwagę ranking, wyniki w Wielkim Szlemie czy bezpośrednie pojedynki i przerzucać się argumentami. Z perspektywy kibica Świątek warto też na chwilę zmienić perspektywę: a gdyby to Polka od kilkunastu miesięcy goniła, podgryzała wielką rywalkę na szczycie rankingu, na chwilę ją nawet wyprzedziła, a przy tym osiągała lepsze wyniki w najważniejszych turniejach, to czyż nie czulibyśmy pokusy, by twierdzić, że świadczy to właśnie o "większej wielkości" Świątek?

Jedno jest pewne: obie są wielkie. Sobotni sukces Sabalenki w Australii to mocny sygnał świadczący o jej sile, ambicji, możliwościach. To wynik, który robi wrażenie i daje gwarancję, że rywalizacja Aryny z Igą będzie w kolejnych miesiącach nie mniej pasjonująca niż ostatnio. Kobiecy tenis potrzebował dwóch tak mocnych postaci i ich zażartej rywalizacji. Były momenty, w których wyraźnie górą była Polka, teraz mocniejsza może wydawać się Białorusinka. I niech to "może wydawać" będzie zaproszeniem do pasjonującej rywalizacji - i Sabalenki ze Świątek, ale i nas, kibiców.