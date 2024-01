Sabalenka show. Tak weszła na konferencję po triumfie w Australian Open [WIDEO]

Jeszcze przed rozpoczęciem Australian Open Aryna Sabalenka była jedną z faworytek do zwycięstwa. Podczas turnieju we wczesnych rundach niespodziewanie odpadło wiele najsilniejszych zawodniczek. Do tego grona z pewnością można zaliczyć Igę Świątek, która przegrała z Lindą Noskovą. Przed najtrudniejszym zadaniem Białorusinka stanęła w półfinale, gdzie zmierzyła się z Coco Gauff. Wówczas w pierwszym secie doszło do tie-breaka, który wiceliderka rankingu WTA wygrała 7:6(2), a drugą partię 6:4. Finał z Qinwen Zheng trwał natomiast zaledwie godzinę i siedemnaście minut.

Sabalenka pojawiła się na konferencji po zwycięstwie. Nie zabrakło szampana

- Wielkie gratulacje dla Qinwen za niesamowite dwa tygodnie w Australii. Wiem, jak trudno jest przegrać w finale, ale jesteś niesamowitą, młodą tenisistką. Przed tobą jeszcze wiele finałów i na pewno jeszcze wygrasz. Dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali ten turniej, wszystkim, którzy mi pomagali przez te dwa tygodnie. Nie wyobrażałam sobie, że będę mogła po raz kolejny podnieść to trofeum. Czuję się wyjątkowo - mówiła z kortu na gorąco po otrzymanym trofeum Aryna Sabalenka.

Po pomeczowym wywiadzie przyszedł czas na konferencję prasową. Na nią Białorusinka weszła uśmiechnięta od ucha do ucha. W momencie, kiedy zasiadała przed mikrofon, dostrzegła stojący kieliszek szampana. "Macie coś do picia? Będzie zabawnie, ponieważ zamierzam to wypić" - rzuciła żartobliwie, po czym uniosła trunek wysoko w górę.

Następnie dziennikarze przez kilka minut składali jej gratulacje, a Sabalenka tylko czekała, aż będzie mogła skosztować szampana. I tak też się stało. - Na zdrowie! - powiedziała tenisistka, po czym wzięła mały łyk. - Smakuje wyśmienicie - dodała.

- Brak mi słów. Nie wiem, jak opisać moje emocje, ale zdecydowanie jestem bardzo szczęśliwa i dumna ze wszystkiego, co osiągnęłam do tej pory. Jestem zadowolona ze swojego poziomu. Qinwen jest wspaniałą zawodniczką i trudnym przeciwnikiem, dlatego cieszę się, że to ja mogłam wygrać - mówiła wiceliderka rankingu WTA na konferencji. Tegoroczny triumf był drugim wielkoszlemowym tytułem 26-latki w karierze.

