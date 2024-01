Fatalne wieści dla Igi Świątek. Oto najczarniejszy scenariusz

Aryna Sabalenka świetnie spisała się na wielkoszlemowym Australian Open i obroniła tytuł z zeszłego roku. W rozegranym w sobotę finale pokonała 6:3, 6:2 Qinwen Zheng. Iga Świątek z kolei nie może uznać tego turnieju za udany. Polka odpadła już w trzeciej rundzie po porażce 6:3, 3:6, 4:6 z Lindą Noskovą.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Złe wieści dla Świątek. Niedługo może stracić pozycję liderki

Mimo to Świątek utrzymała pozycję liderki rankingu WTA. W najnowszym zestawieniu będzie miała 9770 punktów, a druga Sabalenka 8905. Wszystko może jednak zmienić się już w lutym, gdy obie tenisistki zmierzą się w dwóch turniejach na Bliskim Wschodzie.

Najpierw czeka je rywalizacja podczas WTA 1000 w Dosze. Rok temu, gdy zawody były jeszcze rangi 500, triumfowała Polka, a Białorusinka nie wzięła wówczas udziału w tych rozgrywkach. Jak wylicza portal Z Kortu, oznacza to, że aktualna liderka będzie miała do obrony 470 punktów. Aby utrzymać prowadzenie w rankingu bez względu na wynik Sabalenki, będzie musiała przynajmniej awansować do finału. Wtedy będzie miała na koncie 9950 punktów, a Białorusinka 9905, w przypadku jej zwycięstwa w zawodach.

Następnie tenisistki zmierzą się na turnieju w Dubaju. Tam w zeszłorocznych rozgrywkach Świątek dotarła do finału i będzie bronić 585 punktów. Sabalenka natomiast odpadła na etapie ćwierćfinału i w związku z tym ma do obrony 190 punktów. Jeśli odejmiemy tym tenisistkom punkty za udział w obydwu turniejach, będą miały ich na koncie po tyle samo - 8715. "To oznacza, że liderką rankingu po zmaganiach w Dubaju będzie ta zawodniczka, która zdobędzie w sumie więcej punktów w obu turniejach na Bliskim Wschodzie" - czytamy.

Obecne Top 3 rankingu WTA

Iga Świątek 9770 pkt Aryna Sabalenka 8905 pkt Coco Gauff 7200 pkt

Najczarniejszy scenariusz dla Igi Świątek po turnieju w Dosze (odpadnięcie już w drugiej rundzie i wygrana Sabalenki)

Aryna Sabalenka 9905 pkt Iga Świątek 9310 pkt

Turniej w Dosze odbędzie się w dniach 11-17 lutego. Zawody Dubaju z kolei zaplanowane są na 18-24 lutego.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]