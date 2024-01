Burza wokół Hurkacza. Po tych słowach zawrzało

Powiedzmy sobie na wstępie wprost - Hubert Hurkacz z różnych względów nie jest i nie będzie męską wersją Igi Świątek. Gdy ona wznosiła w górę trofea za wywalczenie czterech tytułów wielkoszlemowych i wygranie 13 turniejów WTA, to on nieraz schodził z kortu po "pięknych porażkach", od których stał się specem. Ale gdyby nie 22-letnia liderka światowego rankingu, to on byłby obecnie największą gwiazdą polskiego tenisa. Czasem chyba zapominamy trochę, że od trzech lat utrzymuje się w światowym topie i małymi krokami robi dość systematycznie postępy. A zadanie w walce o serca kibic闚 ma podwójnie trudne.

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Hurkacz i powracające "szkoda". Wziąć przykład z Sinnera

Z tegorocznym Australian Open Hurkacz pożegnał się w ćwierćfinale. Po czterogodzinnym dreszczowcu z trzecim w rankingu ATP Daniiłem Miedwiediewem przegrał 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6. I wówczas właśnie - jak nieraz w ostatnich latach po jego meczach - powtarzaliśmy kilkakrotnie słowo "szkoda". Bo nazbierało się tych "pięknych porażek", w których Polak nawiązał wyrównaną walkę z takimi tuzami jak Novak Djoković, Carlos Alcaraz, wspomniany Miedwiediew czy Alexander Zverev.

W środę, po ostatnim tegorocznym meczu w Melbourne będącego dziewiątą rakietą świata wrocławianina, znów żałowaliśmy, że choć był tak blisko, to jednak nie wyeliminował jednego z faworytów turnieju i nie poprawił jeszcze bardziej swojego najlepszego wyniku w tej imprezie. To wtedy też ukazała się wypowiedź Karola Stopy, która rozniosła się w polskich mediach.

- Hubert powinien uczyć się od Igi zadziorności. Nie chodzi nawet o mentalność, bo ma ją nie najgorszą. Brakuje mu pazura, instynktu zabójcy, a Iga to ma. Hubert jest grzecznym, ale niestety trochę rozlazłym młodzieńcem, który przeprasza, że żyje. Tak długo, jak nie uruchomi w sobie tego zbója, który wynika z dwumetrowego wzrostu, zasięgu ramion i długich nóg, to nie będzie ważnych pojedynków wygrywał - ocenił komentator telewizyjny.

I trudno się z nim nie zgodzić co do głównej tezy. W środowisku dziennikarzy tenisowych przekonanie, że Hurkacz jest na korcie zbyt grzeczny, przewija się od lat. Ale też pamiętajmy, kogo nie udawało mu się czasem "dobić". Miedwiediew w samym tegorocznym Australian Open pokazał kilkukrotnie, że podnosi się z desek i nokautuje rywala, gdy jest już liczony. Dzięki temu w niedzielę po raz trzeci gra w finale w Melbourne, dzięki temu trzy lata temu wygrał US Open i jeszcze dwa razy dotarł tam do decydującego spotkania. O osiągnięciach i umiejętnościach odbudowania się w trakcie meczu Djokovicia i Alcaraza nikomu, kto choć trochę zna się na tenisie, też nie trzeba przypominać.

Oczywiście, ich też da się pokonać - pokazuje to choćby Jannik Sinner. W這ch, który przyjaźni się z Hurkaczem, po kilku bolesnych porażkach z Serbem i Hiszpanem, ostatnio coraz częściej ich ogrywa. Polak tego jeszcze nie potrafi, ale stale robi małe kroki, by ten stan rzeczy zmienić. Czekamy z niecierpliwością aż oprócz tego, że będzie mocno straszył faworytów w ważnych pojedynkach, to coraz częściej będzie ich też odsyłał do domu. Bo na razie wciąż pod tym względem ma niekorzystne statystyki. W Wielkim Szlemie jego bilans z rywalami z top 10 rankingu ATP to 2-8, a z tenisistami, którzy obecnie są w tym gronie, wygrał w sumie tylko 12 z 42 spotkań.

Ale Hurkacz to nie tylko niewykorzystane szanse. Od 2019 roku - poza "pandemicznym sezonem" 2020 - co roku wygrywa co najmniej jeden turniej ATP. Ma na koncie siedem tytułów, do tego dwa razy zatrzymał się na finale. W tenisie i w oczach kibiców liczą się jednak przede wszystkim imprezy wielkoszlemowe, a w nich nieraz notował wyniki poniżej możliwości. Przez pierwsze trzy lata nie był w stanie przejść trzeciej rundy i frustrowało to zarówno jego, jak i nas. Półfinał Wimbledonu 2021 i 1/8 finału French Open 2022 były wyjątkami otoczonymi przez porażki w pierwszym lub drugim meczu. Dopiero w ubiegłym roku coś drgnęło, bo dwukrotnie znalazł się w czołowej "16" - Australian Open i Wimbledonu. Bieżący sezon zaczął od wspomnianego ćwierćfinału na antypodach i pytanie, czy będzie w stanie utrzymać dobrą passę.

Maraton zamiast sprintu. Grzeczny chłopiec zaczyna pokazywać nieco inną twarz

Pech Hurkacza w dużym stopniu polega na tym, że na jego wyniki wiele osób patrzy przez pryzmat Świątek. A trudno równać się z kimś, kto już w siódmym starcie w imprezie wielkoszlemowej sięgnął po tytuł, a w ciągu trzech kolejnych lat dołożył trzy następne. Iga do dorosłego tenisa weszła w styczniu 2019 roku, a już nieco ponad trzy lata później była pierwszą rakietą świata i śrubowała kosmiczne serie wygranych meczów.

Na tym tle wrocławianin nie wypada efektownie, ale warto zwrócić uwagę, że systematycznie pnie się w górę. 2018 rok zaczął na 238. miejscu listy ATP, a skończył na 86., kolejny sezon to droga od 88. lokaty do 37., ostatnie trzy lata stale kończył w top 10, a od poniedziałku będzie ósmy. Tak wysoko nie był jeszcze nigdy ani on, ani żaden inny polski singlista. Jego droga to jednak bardziej mozolna wspinaczka, a nie wdarcie się przebojem na szczyt, jakie zaliczyli choćby Świątek czy Alcaraz. Ten pierwszy model nie robi na kibicach takiego wrażenia jak ten drugi. Zwłaszcza obecnie, gdy żyjemy w kulturze szybkich karier, a droga od zera do bohatera ma być sprintem, a nie maratonem.

Świątek spycha w cień swojego kolegę z kortu także pod innym względem. Ona zwraca na siebie stale uwagę ciekawymi i długimi wypowiedziami, zabawnymi minami i wpadkami oraz emocjonalnością na korcie. Do Hurkacza zaś przylgnęła łatka miłego, grzecznego i spokojnego chłopca. Od lat tenisiści z touru chwalą go za uprzejmość, a jego trener Craig Boynton powtarza, że każdy ojciec chce, by jego córka umawiała się z takim facetem, jak jego tenisista. Można być pewnym, że nie zrobi awantury podczas meczu, ale też nie będzie rozrywał koszulki po cennym zwycięstwie. Jak celebruje zdobycie ważnego punktu? Zaciska pięść. Po błędach do niedawna czasem się tylko skrzywił lub robił co najwyżej zamach, jakby chciał cisnąć rakietą. Jego wypowiedzi po każdym meczu też zwykle są podobne i krótkie.

Tu jednak w ostatnich latach też coś drgnęło. Po udanych ważnych akcjach jest nieco bardziej ekspresyjny i zachęca publiczność do jeszcze głośniejszego dopingu. Zdarza mu się też czasem w przypływie frustracji wypuścić rakietę. Dopiero co został ukarany za rzucenie nią i za wulgaryzmy w ćwierćfinale Australian Open. Grzeczny chłopiec pokazuje więc nieco inną twarz. Choć trudno kogoś chwalić za używanie niecenzuralnych słów, to w tym wypadku może to oznaczać, że prawie 27-letni gracz już nie tłumi w sobie emocji aż tak jak wcześniej. Czekamy jeszcze na to, by miało to przełożenie na wyniki jego meczów.

Hurkacz to nie tylko serwis. "Cholernie dobry mecz". Wysunąć się z cienia Świątek

Styl gry Hurkacza również nie przysparza mu tłumu miłośników. Mierzący prawie dwa metry zawodnik bazuje głównie na potężnym serwisie. Cały czas pracuje nad tym elementem i co sezon notuje coraz bardziej kosmiczne statystyki. Nigdy nie będzie wirtuozem w stylu Alcaraza, ale myli się ten, kto ustawia go w jednym rzędzie z takimi tenisowymi wieżowcami jak Kevin Anderson, Ivo Karlović czy John Isner, którzy znani byli właściwie tylko z liczby asów. Boynton pracuje z Polakiem też nad bardziej ofensywnym stylem gry. Tu efekty też mają postać małych kroczków, ale coraz częściej wrocławianin wyróżnia się także efektownymi uderzeniami w wymianach. Tweenery (odbicie między nogami), posyłanie piłki w kort zagraniem obok siatki czy popisy przy niej - takie perełki coraz częściej pojawiają się w jego grze.

- Wygra czy przegra, dobry Boże, cholernie dobry mecz Huberta Hurkacza - ocenił podczas ćwierćfinału Australian Open dziennikarz tenisowy Ben Rothenberg, który dawniej pisał dla "The New York Timesa". I nie był w tej opinii odosobniony.

A jeszcze przed tym spotkaniem Miedwiediew mówił, że Polak to jego zdaniem pretendent do tytułu wielkoszlemowego. - Mam tylko nadzieję, że nie spełni się to tym razem - rzucił wtedy z uśmiechem. Po meczu mógł odetchnąć z ulgą, ale liczę, że już niedługo Hurkacz pokaże ten wyczekiwany przez nas pazur i sprawdzi się przepowiednia Rosjanina. By tenisista, który niedługo będzie świętował 27. urodziny, wysunął się mocniej z cienia Świątek.