Polityk wywołał burzę słowami o Sabalence i Zheng. Nie wiedział, że mikrofon jest włączony

Aryna Sabalenka (2. WTA) obroniła tytuł mistrzowski Australian Open, pokonując w finale Qinwen Zheng (13. WTA) 6:3, 6:2. Białorusinka w całym turnieju nie przegrała żadnego seta, a Chinka była rewelacją zmagań w Melbourne, dlatego też spotkanie zapowiadało się niezwykle emocjonująco. Innego zdania był burmistrz australijskiego Perth - Lord Basil Zempilas.

REKLAMA

Zobacz wideo Ślepsk Malow Suwałki wygrywa mecz z Katowicami. Mateusz Czunkiewicz o aspiracjach do play-offów

Polityk pogardził Sabalenką oraz Zheng i musiał się tłumaczyć. Fani bezlitośni. "Zmiotłaby go serwisem"

Niedługo przed rozpoczęciem meczu Sabalenki z Zheng media obiegła informacja o zachowaniu burmistrza Perth Basila Zempilasa. Podczas jednej z konferencji prasowych polityk nie wiedział, że ma włączony mikrofon i rozmawiał prywatnie z jednym z reporterów. Dopytywał o to, co będzie w sobotę działo się podczas Australian Open. Wszystko słyszeli widzowie stacji WAMN News.

W pewnym momencie usłyszał, że tego dnia odbędzie się finał kobiet, a więc mecz pomiędzy Sabalenką i Zheng. Jego reakcja na tę informację była oburzająca. - To przecież mecz rezerw. I mówię to, choć byłem tam wielokrotnie. - powiedział Zempilas, a po chwili jego mikrofon został wyłączony. Słyszalne było jednak najważniejsze stwierdzenie o "meczu rezerw" pomiędzy topowych tenisistek.

Nieuwaga i lekceważące słowa aktualnego burmistrza Perth mogą dziwić, ponieważ przez długie lata sam pracował w telewizji, gdzie komentował mecze Australian Open, a także był prezenterem na kortach. Niestety widocznie nie nabrał przez ten czas należytego szacunku do sportsmenek. Jego słowa od razu wyłapali fani, którzy w mediach społecznościowych rzucili się do odpowiedzi.

"Kolejny okropny polityk - seksista. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będzie miał już wielu okazji do komentowania sportu" - pisała jedna z internautek. "Może ktoś zaserwować piłkę tenisową w jego twarz?" - pytała kolejna. "Serwis Sabalenki zmiótłby tego głupka" - dodała następna.

Niedługo po zdarzeniu burmistrz Perth postanowił wytłumaczyć się w mediach społecznościowych. "Muszę całkowicie wyjaśnić rozmowę, z którą odbyłem dzisiaj z jednym z reporterów. Została ona kompletnie źle zrozumiana. Powiedziałem do Michaela słowa w stylu "czy czytasz dziś wieczorem wiadomości?" Powiedział: 'tak', a ja odpowiedziałem 'Dziś wieczorem gra tenis, prawda?' Następnie on: 'finał kobiet'. A potem mówię, odnosząc się do przeczytania wiadomości dotyczących tej transmisji, że 'to jest jak rezerwy'. Czytanie wiadomości dotyczących tenisa nazwałem 'byciem rezerwami'. Nie tenis. Nie mogę tego wyrazić jaśniej ani bardziej dobitnie. Sugerowanie czegoś innego jest całkowicie nieszczere i całkowicie błędne, więc nie chce być oskarżony o powiedzenie czegoś, czego nie powiedziałem. Jestem pewien, że Michael to zweryfikuje" - napisał polityk.

Na razie odpowiedzi reportera Micheala Genovese'a się nie doczekaliśmy. W komentarzach internauci dają znać, że tłumaczenie burmistrza Perth kompletnie do nich nie trafia.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]