Francuzi trafili w samo sedno. Tak nazwali Sabalenkę po finale AO

Aryna Sabalenka podchodziła do tegorocznego turnieju w Melbourne jako jedna z głównych faworytek obok Igi Świątek oraz Eleny Rybakiny, lecz na Białorusince ciążyła dodatkowo presja obrony tytułu. Polka i Kazaszka odpadły z rywalizacji już w pierwszym tygodniu, a wiceliderka rankingu rozbijała kolejne rywalki. W ćwierćfinale i półfinale pokonała najgroźniejsze rywalki Barborę Krejcikovą oraz Coco Gauff. W meczu o tytuł nie dała szans niżej notowanej 21-letniej Chince Qinwen Zheng 6:3, 6:2.

25-letnia tenisista z Mińska jest dopiero czwartą zawodniczką w XXI wieku, która wygrała Australian Open bez straty seta. Wcześniej dokonywały tego Ash Barty (2022), Serena Williams (2017) oraz Maria Szarapowa (2008). Ponadto czekano 11 lat, aż w Melbourne dojdzie do obrony tytułu w grze pojedynczej kobiet. Ostatni raz dokonała tego Wiktoria Azarenka.

Światowe media o wielkim triumfie Sabalenki. "Może nadać ton reszcie roku"

"Przez cały turniej było jasne, że żadna zawodniczka nie zbliżyła się do poziomu Sabalenki, ale ona i tak musiała zachować nerwy pod zwiększoną presją wielkiego finału" - podkreśla "The Guardian" po triumfie wiceliderki rankingu. "Sabalenka swoje ostatnie sześć turniejów wielkoszlemowych zakończyła z dwoma tytułami, finałem i trzema innymi półfinałami. Łatwość, z jaką poradziła sobie z presją w Melbourne, szczególnie po wcześniejszych niepowodzeniach wielu swoich największych rywalek, może nadać ton całej reszcie roku" - zauważono. Inny brytyjski dziennik "The Telegraph" zaznacza, że "Aryna Sabalenka tworzy dynastię na Australian Open". Jej występ określili jako "nieskazitelny". "Ani razu nie popełniła podwójnego błędu, co jest niezwykłym osiągnięciem jak na kogoś, kogo jeszcze 18 miesięcy temu nękały demony" - analizują. Natomiast francuski dziennik sportowy "L'Equipe" nazwał Białorusinkę "nietykalną".

"Qinwen Zheng żegna się z ważnym turniejem w niesprawiedliwy i bolesny sposób, ale musi złożyć hołd aktualnej wielkiej dominatorce" - to już hiszpański portal puntodebreak.com, który sygnalizuje, że obrona dwóch tysięcy punktów w Melbourne "może wkrótce ponownie wnieść ją na pierwsze miejsce, na pozycję, do której aspiruje". Natomiast francuski portal welovetennis.fr zauważa ogromny postęp Białorusinki w zakresie panowania nad emocjami. Docenili także rozwiązania taktyczne z jej strony, gdyż w każdym momencie zagrożenia napierała na słabszy forehand rywalki.

"25-letnia Sabalenka, zdobywając tytuł mistrzowski, w rzucający się w oczy sposób stała się dominującą zawodniczką kobiecego tenisa w tym roku. Jej obrona tytułu w Melbourne Park miała miejsce zaledwie kilka miesięcy po tym, jak dotarła także do finału US Open" - podkreśla australijski "The Age", zwracając uwagę na sytuację w rankingu. "Numer 1 na świecie Iga Świątek ma zdecydowaną przewagę w rankingu, ale Sabalenka, dzięki dotarciu do półfinału lub lepszemu miejscu w każdym z turniejów wielkoszlemowych w zeszłym roku, miałaby pewność, że ma jeszcze silniejszą pozycję, aby wrócić na pierwsze miejsce w rankingu, które przez krótki czas zajmowała w zeszłym roku" - podsumowano. Natomiast rosyjski portal championat.net zauważył, że Aryna Sabalenka została drugą zawodniczką po Serenie Williams w 2007 roku, która wygrała finał Australian Open, nie tracąc gema przy swoim serwisie.