Oto ranking WTA po finale Australian Open. Najważniejsze wiadomości dla Świątek

Aryna Sabalenka (2. WTA) w Melbourne broniła tytułu wielkoszlemowego z 2023 roku, a więc przed rozpoczęciem tegorocznych zmagań straciła aż 2000 punktów w rankingu WTA. Białorusinka przeszła jednak cały turniej bez straty seta i awansowała do finału, gdzie spotkała się z prawdziwą rewelacją zmagań - Qinwen Zheng (15. WTA).

Aryna Sabalenka odrabia stratę do Igi Świątek. Qinwen Zheng pierwszy raz w dziesiątce rankingu WTA

Aryna Sabalenka była zdecydowaną faworytką finału Australian Open i potwierdziła to podczas gry. W pierwszym secie bez większych problemów ograła rywalkę 6:3. W drugiej partii było podobnie i chociaż Zheng stawiała się, to Sabalenka wygrała partię 6:2, a cały mecz 2:0 i drugi rok z rzędu zwyciężyła w Australian Open.

Dzięki wygranej w finale Australian Open Sabalenka nie tylko obroniła tytuł wielkoszlemowy, ale również odzyskała stracone przed turniejem 2000 punktów w rankingu WTA. Zmagania w Melbourne kończy z dorobkiem 8905 "oczek", a do tego znów zbliżyła się do Igi Świątek. Białorusinka traci do Polki już tylko 865 punktów, ponieważ Świątek straciła na AO 110 punktów za odpadnięcie w trzeciej rundzie.

Z kolei Qinwen Zheng dzięki kapitalnemu turniejowi po raz pierwszy w karierze wskoczyła do czołowej dziesiątki światowego rankingu. Chinka za osiągnięcie finału dopisała na swoje konto aż 1230 punktów i ma ich 3950. To pozwoliło jej wskoczyć na siódme miejsce.

Ranking WTA po wygranej Sabalenki w Australian Open (TOP 10):

Iga Świątek (Polska) - 9770 pkt Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8905 pkt Coco Gauff (USA) - 7200 pkt Jessica Pegula (USA) - 5705 Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5688 pkt Ons Jabuer (Tunezja) - 4076 pkt Qinwen Zheng (Chiny) - 3950 pkt Marketa Vondruosova (Czechy) - 3846 pkt Maria Sakkari (Grecja) - 3710 pkt Karolina Muchova (Czechy) - 3520 pkt

