Wielu spodziewało się przed rozpoczęciem Australian Open, że to wiceliderka rankingu Aryna Sabalenka znajdzie się w finale imprezy. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że jej finałową rywalką będzie Chinka Qinwen Zheng (15. WTA).

Sabalenka z racji rankingu i większych sukcesów była naturalną faworytką tego spotkania. Z drugiej strony to też na niej spoczywała zdecydowanie większa presja, tym bardziej że broniła w Melbourne tytułu. Zheng z jednej strony przystępowała do meczu jako tak, która "może, a nie musi". Z drugiej nigdy wcześniej nie miała okazji grać w finale wielkoszlemowym, co mogło być dla niej sporym wyzwaniem.

Sabalenka bez zagrożenia

Na początku meczu trema na barkach Zheng okazała się silniejsza niż presja po stronie Sabalenki. Chinka już w pierwszym gemie straciła podanie, grała niepewnie. Co prawda miała szybko trzy szanse na odrobienie strat, ale Białorusinka pokazała, jak jest mocna, wychodząc z trudnej sytuacji i podwyższając na 3:0.

Druga rakieta świata grała lepiej, oprócz wspomnianego gema nie miała żadnych momentów słabości w pierwszym secie. Jej rywalka co prawda w miarę upływu gry czuła się coraz pewniej na korcie, ale to nie pozwoliło jej odrobić straty serwisu.

Drugi set zaczął się tak jak pierwszy - od przełamania na korzyść Sabalenki. Szła jak po swoje, Zheng nie była w stanie jej zatrzymać. Białorusinka grała mocniej, dokładniej, nie wpadła w serię łatwo traconych punktów, co czasem jej się zdarza. Nie psuła wiele, biorąc pod uwagę jej ryzykowny styl gry. Na tak grającą Sabalenkę Zheng nie znalazła żadnego sposobu.

Turniej idealny dla Sabalenki

Australian Open 2024 to idealny turniej dla Aryny Sabalenki. Co prawda początek bardzo łatwy - mało wymagające rywalki w pierwszych trzech rundach: 173. na świecie Ella Seidel ograna 6:0, 6:1, potem 16-letnia kwalifikantka Brenda Fruhvirtova 6:3, 6:2, a następnie 33. w rankingu Łesia Curenko 6:0, 6:0.

Potem teoretycznie miało być trudniej, ale tylko teoretycznie. Wracająca do gry po problemach mentalnych Amanda Anisimowa, była nr 21 świata, pokonana przez Sabalenkę 3:6, 2:6, w tym samym stosunku (tylko odwrotna kolejność setów) Barbora Krejcikova, była mistrzyni Roland Garros, na którą zawsze trzeba uważać.

Najtrudniejsze wyzwanie w drodze do finału AO stanowiła dla Aryny Sabalenki Coco Gauff. To był rewanż za zeszłoroczny mecz finałowy US Open, gdzie Białorusinka prowadziła 1:0 w setach, a przegrała 1:2. Sabalenka w Melbourne nie dała Gauff większych szans, wygrywając 7:6, 6:4. Nerwowy było tylko pierwszy set, w którym kilka razy traciła przewagę, ale Gauff nie dała rady tego wykorzystać.

Sabalenka wysyła sygnał do Świątek

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Australii Sabalenka nie straciła ani jednego seta. W ten sposób powtórzyła wyczyn Igi Świątek z Roland Garros 2020. Białorusinka obroniła w sobotę tytuł wielkoszlemowy, pierwszy raz w karierze, w imponującym stylu. Tym samym została także pierwszą w ostatnim czasie obok Polki tenisistką, która była w stanie rok po roku wygrać ten sam turniej w Wielkim Szlemie (Świątek: Roland Garros 2022 i 2023).

Dla 21-letniej Zheng sam udział w sobotnim finale to wielki sukces. W poprzednim roku awansowała z 30. miejsca na 15. na koniec roku. Organizacja WTA przyznała jej nagrodę "zawodniczki, która zrobiła największy progres w 2023 roku". Zasłużenie, teraz poczyniła kolejny krok w stronę rozwoju. Niewykluczone, że to jej nie ostatni występ w wielkoszlemowym finale.

Od poniedziałku Zheng będzie numerem siedem na świecie. Sabalenka pozostanie "dwójką", liderką Iga Świątek. Białorusinka wysłała sygnał do Polki i całej kobiecej stawki, że ten rok może być dla niej równie udany jak zeszły, który okazał się przełomowy z punktu widzenia kariery tenisistki urodzonej w Mińsku.

Coraz lepiej radzi sobie z wyzwaniami mentalnymi, co wcześniej stanowiło dla niej spory problem. W sobotnim finale mogła przegrać właściwie tylko sama ze sobą, do czego nie doszło, świetnie udźwignęła presję w tym spotkaniu.