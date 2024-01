Stało się! Hurkacz ukarany po meczu z Miedwiediewem. Przekroczył granicę

Dotychczas najlepszym wynikiem Huberta Hurkacza w Australian Open była ubiegłoroczna czwarta runda, ale podczas aktualnie trwającego turnieju w Melbourne najlepszy polski tenisista dotarł do ćwierćfinału. W nim musiał uznać wyższość Daniiła Miedwiediewa 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6.

Hurkacz ukarany za swoje zachowanie na korcie

26-letni Wrocławianin w poniedziałek wskoczy na 8. miejsce w rankingu ATP, co będzie jego życiowym wynikiem, ale i tak wśród ekspertów jest poczucie, że Hurkacz mógł pokonać trzecią rakietę świata. - Hubert powinien uczyć się od Igi zadziorności. Nie chodzi nawet o mentalność, bo ma ją nie najgorszą. Brakuje mu pazura, instynktu zabójcy, a Iga to ma. Hubert jest grzecznym, ale niestety trochę rozlazłym młodzieńcem, który przeprasza, że żyje. To nie jest dobre podejście do uprawiania współczesnego sportu. Tak długo, jak nie uruchomi w sobie tego "zbója", który wynika z dwumetrowego wzrostu, zasięgu ramion i długich nóg, to nie będzie ważnych pojedynków wygrywał - stwierdził komentator tenisowy Karol Stopa w Podkaście Eurosportu.

W trakcie starcia z Miedwiediewem polskiemu tenisisty zdarzały się momenty irytacji. Po przełamaniu w czwartym secie rzucił rakietą na drugą stronę siatki, a za słyszalne wulgaryzmy na korcie został ukarany grzywną w wysokości 7600 dolarów - poinformowali organizatorzy w oficjalnym raporcie.

Liderem w liczbie kar jest jednak Daniił Miedwiediew. Rosjanin, który w niedzielę powalczy w finale imprezy z Jannikiem Sinnerem, będzie musiał zapłacić 9 tysięcy dolarów za niesportowe zachowanie w meczu drugiej rundy przeciwko Emilowi Ruusuvouriemu. Wracał wówczas ze stanu 0:2 w setach. To jednak zadecydowanie mniejsza kwota niż w zeszłym roku, gdy trzeci zawodnik świata za swoje zachowanie zapłacił karę 17 tysięcy dolarów. W sumie na męskich graczy nałożono kary w wysokości 75 tysięcy dolarów w porównaniu do 40 tysięcy dolarów w przypadku kobiet.

