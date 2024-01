Władze AO naprawdę przesadziły. Zawodnicy oburzeni. "Śmiertelne spojrzenie Świątek"

Nowa zasada umożliwiająca widzom na kortach Australian Open wchodzić na trybuny i zajmować miejsca siedzące pomiędzy każdym gemem zachwyca fanów, ale dzieli tenisistów.

W poprzednich latach kibice mogli zostać wpuszczeni na trybuny jedynie w momencie, w którym zawodnicy zmieniali strony, czyli po nieparzystej liczbie gemów lub dopiero po zakończeniu seta. Oznaczało to, że fani mogli chodzić po trybunach w poszukiwaniu swoich miejsc tylko po co drugim gemie.

To powodowało, że widzowie, którzy chcieli dostać się na stadion w trakcie meczu, zwykle musieli ustawić się w kolejce przy najbliższym wejściu aż do następnej zmiany stron, co w przypadku zaciętych spotkań mogło trwać nawet kilkanaście minut. Cel tych przepisów był jasny - nie dopuścić do rozpraszania tenisistów przez poruszających się kibiców.

Skąd ta zmiana? Tenisiści podzieleni

Dlaczego w tegorocznym Australian Open organizatorzy od tego odeszli? Craig Tiley, dyrektor Tennis Australia, powiedział cytowany przez Tennis.com, że zmiana ma ułatwić oglądanie meczu kibicom. Sprawić, by fani, którzy kupili bilety, mogli oglądać jak najwięcej tenisa.

Inaczej relacjonował to australijski portal abc.net.au. "Dyrektor Tiley stwierdził, że zmiana miała na celu doprowadzenie do sytuacji, że kibice szybciej będą wracać na swoje miejsca. Wiąże się to z chęcią pobicia rekordu frekwencji na turnieju, a pierwszego dnia przez bramę Australian Open przeszło o 10 tysięcy więcej fanów w porównaniu z rokiem ubiegłym" - czytamy.

Australijczycy liczyli na pobicie wyniku, jaki padł w zeszłym roku - zawody wielkoszlemowe w Melbourne oglądało z bliska ponad 839 tys. kibiców. W tym roku przyszło ich już ponad milion widzów, a zawody potrwają do niedzieli. - Organizatorzy Australian Open testują to rozwiązanie, by upłynnić ruch na trybunach. To próba unowocześnienia dyscypliny, przybliżenia jej kibicom. Fani narzekają, że gemy przedłużają się i nie mogą przez kilka minut wrócić na miejsce - tłumaczy nam Radosław Szymanik, były kapitan polskiej kadry w Pucharze Davisa, dziś komentator Eurosportu.

Co na to tenisiści? Zdania są podzielone. Drugiego dnia tegorocznej imprezy, w trakcie spotkania australijskich tenisistów Jordana Thompsona i Aleksandra Vukicia, ten pierwszy podszedł do sędziego i poskarżył się na hałas na trybunach spowodowany przez widzów. Arbiter wyjaśnił mu wtedy, że to konsekwencja nowej polityki testowanej przez władze turnieju.

Thompson, numer 47. na świecie, powiedział po meczu, że nie miał pojęcia o tej zmianie i nie rozumie, dlaczego ją wprowadzono. - Tyle lat gramy w tenisa, a potem nagle wprowadzają nowe rozwiązania bez konsultacji? - pytał zdenerwowany na konferencji pomeczowej. Przekonywał, że kibice w Melbourne bardziej niż zwykle przeszkadzają w tym roku zawodnikom.

Australijczyk nie był jedynym tenisistą nieświadomym nowych zasad. Nic nie wiedział o nich wcześniej także choćby lider rankingu Novak Djoković. On jest rozdarty w ocenie. - Rozumiem, że kryje się za tym chęć poprawy jakości oglądania spotkań przez fanów. Jednak przez całą moją karierę byłem przyzwyczajony do innej atmosfery na korcie. Trochę nas to rozprasza - mówił Serb.

Przyznał też, że przemieszczający się na trybunach kibice wpłynęli na tempo gry w trakcie jego spotkania pierwszej rundy z Dino Prizmiciem. - Czekaliśmy, mój przeciwnik czekał, aż usiądą, było to bardzo przeciągnięte - mówił Djoković.

Trzeci na świecie Daniił Miedwiediew powiedział, że wolałby, aby organizatorzy wydłużyli czas na zmianę stron, zamiast pozwalać kibicom na wchodzenie i wychodzenie z kortu pomiędzy każdym gemem. W czasie jego spotkań w Melbourne już po wznowieniu gry widzowie także poszukiwali swoich miejsc na trybunach. - Z pewnością mi to przeszkadza - mówił Miedwiediew.

Problem z serwowaniem. "Tenis lubi ciszę"

Największy problem w związku z nowymi regułami dotyczy przygotowania do serwisu. Tenisiści mają 25 sekund na to, by przyszykować się do wykonania podania. Gdy kibice wchodzą na kort po każdym gemie, a nie tylko w trakcie zmiany stron i związanej z tym przerwy trwającej 120 sekund, zwyczajnie przeszkadzają zawodnikom.

- Jestem przy tenisie od lat i nie podoba mi się taki pomysł, bo zaburza rytm gry. Tenisiści mają 25 sekund na przygotowanie się do serwisu, ale gdy kibice szukają miejsc na trybunach, zawodnicy nie są często w stanie odpowiednio wykorzystać tego czasu. Nie brakuje kontrowersji, bo tenis lubi ciszę, a nowa zasada nie wydaje się dobrym krokiem - uważa Szymanik.

Podobne zdanie ma Maciej Łuczak. - Na pewno tenis jako sport mocno przyzwyczaił tenisistów do bardzo komfortowych warunków, ciszy, odpowiedniej koncentracji - mówi dziennikarz portalu Meczyki i komentator Eurosportu.

Będzie jak w USA? "Kort powinien być otwarty"

W tenisie, jeśli chodzi o reguły kibicowania, panują pewne wyjątki, a dotyczą one US Open i innych turniejów rozgrywanych w USA. Na tamtejszych trybunach jest zwykle bardzo głośno, nawet w trakcie wymian. Tenisiści zdążyli się do tego przyzwyczaić, choć wielu nie przepada za amerykańską atmosferą. Jednak na większości kortów świata panowała dotychczas zwykle cisza w trakcie samej gry, w Australii również.

Były amerykański numer jeden na świecie Jim Courier uważa, że dyscyplina powinna zmierzać do warunków, jakie panują w Stanach. - Mówię to od mniej więcej roku, że kort powinien być otwarty, ludzie powinni móc przychodzić i wychodzić, kiedy im się podoba, tak jakby szli na mecz koszykówki lub piłki nożnej - wskazuje.

W ten sam sposób argumentuje to amerykański tenisista Frances Tiafoe, dziś 17. na świecie. W zeszłym roku przekonywał, że kibice "powinni przychodzić, wychodzić, poruszać się i rozmawiać podczas meczów", tak jak w przypadku innych sportów, a za przykład także podawał koszykówkę.

"To nie jest tak, że fani mogą teraz przychodzić i wychodzić z trybun, kiedy im się podoba. Muszą poczekać na zakończenie gema i szybko zająć swoje miejsca, aby nie narazić się na śmiertelne spojrzenie Novaka Djokovicia lub Igi Świątek" - czytamy w komentarzu redakcji Tennis.com.

Łuczak wskazuje, że kłopot w trakcie obecnego Australian Open dotyczy również braku informacji od władz imprezy. - Czytając wypowiedzi tenisistów, za największy problem można chyba uznać słabą komunikację ze strony organizatorów. Wielu zawodników narzekało, że tak naprawdę o nowych zasadach dowiedzieli się od trenerów, czy jak Iga Świątek, od swojej psycholog - mówi Łuczak.

Czego potrzebuje tenis?

Nowe zasady wprowadzone w Melbourne mogą spowodować, że mecze tenisowe będą trwały jeszcze dłużej niż dziś. Tymczasem zdaniem naszych rozmówców powinno być dokładnie odwrotnie. - Tenis wymaga znacznie poważniejszych reform niż kontrowersyjna kosmetyka w zakresie organizacji widowni, bo za chwilę przegra jako widowisko i produkt marketingu sportowego np. z padlem. Jak najszybciej należy skrócić czas trwania meczu, aby był przewidywalny - obecnie może to być od 50 minut do 250 minut - wskazuje Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu.

Łuczak uważa podobnie. - Zastanawiam się, czy w sytuacji, w której spotkania i tak bardzo się wydłużają, dokładanie kolejnych drobnych przerw w oczekiwaniu aż widzowie usiądą, to dobry pomysł. Na ten moment jestem mocno sceptyczny - słyszymy od niego.

Na dziś nie wiadomo, czy zasady testowane w Australian Open przyjmą się także w innych imprezach, w tym wielkoszlemowych. Sędzia Gabriela Załoga uważa, że wszystko jest kwestią przyzwyczajenia się przez tenisistów

- Jak z każdą zmianą przepisów, to jest jakiś eksperyment i na pewno głosy są podzielone. Przez lata zawodnicy byli przyzwyczajeni do ciszy i zakazu chodzenia, to teraz sami zwracają na to uwagę. Na zewnętrznych kortach zawsze jest chaos, ludzie chodzą dookoła i tam raczej nikt nie narzeka. Pewnie to kwestia dopracowania przepisu np. nie można chodzić z tyłu ani blisko kortu, ale powyżej pewnego poziomu to już jest akceptowalne - mówi Załoga w rozmowie ze Sport.pl.

Pozostaje nam obserwować, czy zasady testowane w Australii utrzymają się w innych turniejach. Największy problem mógłby być z Wimbledonem, bo Brytyjczycy słyną z kultywowania tradycji na swoim turnieju - np. przez lata istniał tam wymóg białego stroju u tenisistów, który dopiero niedawno został złagodzony w przypadku kobiet. I być może to ich będzie najtrudniej przekonać do nowych regulacji.