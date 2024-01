Burza po meczu Djokovicia. "To skandaliczne posunięcie, o którym będzie jeszcze głośno".

W piątek Novak Djoković odpadł z wielkoszlemowego Australian Open. Lider światowego rankingu i obrońca tytułu niespodziewanie łatwo przegrał w półfinale z Włochem - Jannikiem Sinnerem - 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.

Dla Djokovicia była to pierwsza porażka w Melbourne od sześciu lat. Ostatni raz Serb przegrał w Australian Open w 4. rundzie turnieju rozgrywanego w 2018 r. Wtedy lepszy od Djokovicia był Koreańczyk Chung Hyeon, który wygrał 7:6(4), 7:5, 7:6(3).

Od tamtej pory Serb pozostawał niepokonany w tym turnieju, wygrywając go w 2019 r., 2020 r., 2021 r. oraz 2023 r. W 2022 r. Djoković nie zagrał w Australian Open z powodu braku szczepienia na koronawirusa. Chociaż zawodnik przyjechał do Australii, to został zamknięty w hotelu, poddany kwarantannie i odesłany do domu.

- Gratulacje dla Sinnera. Zagrał świetny mecz i był dziś dużo lepszy. Byłem zszokowany poziomem, na jakim zagrałem. To był jeden z moich najgorszych meczów na wielkoszlemowych turniejach - powiedział po spotkaniu Djoković.

Nieco inaczej na porażkę swojego idola spojrzały serbskie media. Te były zdziwione porą, o jakiej Serb oraz Sinner wyszli na kort. Ich półfinał był pierwszym z dwóch piątkowych spotkań, przez co ich mecz zaczął się o 14:45 lokalnego czasu.

Serbowie oburzeni na władze Australian Open

Dziennikarze portalu kurir.rs byli zdziwieni, dlaczego 24-krotny triumfator wielkoszlemowych turniejów (10 tytułów w Australian Open) oraz lider światowego rankingu nie zagrał meczu w sesji wieczornej. Dałoby mu to nie tylko więcej czasu na odpoczynek, ale i lepsze warunki do gry.

"Z jednej strony to logiczne, bo Djoković i Sinner zagrali w ćwierćfinałach dzień przed Daniiłem Miedwiediewem i Alexandrem Zverevem. Godzina meczu Djokovicia z Sinnerem dalej jednak dziwi, bo w poprzednich latach lider światowego rankingu grał w sesji wieczornej niezależnie od okoliczności" - czytamy na portalu.

I dalej: "Władze turnieju podjęły niewytłumaczalną decyzję. Do tej pory półfinały rozgrywano w różne dni, a w tym roku był na to czas jak nigdy wcześniej. Wszystko przez to, że turniej zaczął się w niedzielę, a nie w poniedziałek, czyli najwcześniej w historii. Decyzja dotycząca tegorocznych półfinałów to skandaliczne posunięcie, o którym będzie jeszcze głośno".

W niedzielnym finale Sinner zagra z Miedwiediewem, który w piątek po ponad czterech godzinach gry ograł Zvereva, mimo że przegrywał w setach już 0:2. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3 na korzyść Rosjanina.