Sceny na konferencji Djokovicia. Mowa ciała ujawnia więcej niż jego słowa [WIDEO]

Novak Djoković (1. ATP) nie wygra jedenasty raz Australian Open. Serb przegrał w półfinale z Jannikiem Sinnerem (4. ATP) 1:6, 2:6, 7:6(8-6), 3:6. Obaj panowie w ostatnich kilku miesiącach stoczyli kilka pojedynków w najważniejszych fazach turniejów - w półfinale Wimbledonu i finale ATP Finals górą był Djoković, a z kolei Sinner wygrał w finale Pucharu Davisa i teraz w Melbourne.

"Porażka Djokovicia zaskakuje tak bardzo, bo w Melbourne nie przegrał ani jednego meczu od sześciu lat! Ostatnim, który okazał się lepszy od Serba, był Chung Hyeon w czwartej rundzie Australian Open 2018. Świetnie zapowiadający się wtedy Koreańczyk jest dziś poza top 1000 rankingu ATP, jego karierę zatrzymały kontuzje i problemy rodzinne" - pisał po tym meczu Dominik Senkowski ze Sport.pl

Novak Djoković dokonał samokrytyki po przegranym półfinale Australian Open. "Niewiele rzeczy robiłem dobrze"

Novak Djoković pojawił się na konferencji prasowej po meczu z Jannikiem Sinnerem i było widać po nim, jak bardzo dotknęła go ta porażka. W oczach Serba było widać rozczarowanie i ból. - To nie było zbyt przyjemne. Jednocześnie gratuluję Sinnerowi, że był lepszy ode mnie w każdym aspekcie gry - powiedział. Dodał, że włoski tenisista rozgrywa świetny turniej i zasłużył na miejsce w finale.

- Byłem zszokowany moim poziomem gry. W złym tego słowa znaczeniu. W pierwszych dwóch setach niewiele rzeczy robiłem dobrze. Myślę, że to jeden z najgorszych meczów, jakie rozegrałem w turniejach Wielkiego Szlema - zaznaczył Djoković.

Novak Djoković nie składa broni. "To nie jest początek końca"

Mimo porażki Djoković z optymizmem patrzy przyszłość w związku z kolejnymi turniejami wielkoszlemowymi i igrzyskami olimpijskimi. - Nie jestem przyzwyczajony do rozpoczynania sezonu od przegrania w półfinale czy finale Australian Open. Mój występ w tym turnieju nie był na poziomie, na jakim zazwyczaj gram i od siebie oczekuję - dodał.

- Jednak to nie oznacza, że to jest początek końca - zakończył Serb, dając do zrozumienia, że zamierza walczyć o wszystko w kolejnych najważniejszych turniejach.

