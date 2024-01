Aryna Sabalenka (2. WTA) jest o krok od obrony tytułu w Australian Open. Jak na razie nie straciła ani jednego seta i będzie zdecydowaną faworytką finału z Qinwen Zheng (15. WTA). Nie trzeba będzie jej specjalnie motywować, aby dała z siebie wszystko.

Aryna Sabalenka dzieliła wielkie marzenie z bliską osobą. "To dla mnie ważne"

Białorusinka dosyć długo czekała na pierwszy w karierze singlowy tytuł wielkoszlemowy, zdobyła go dopiero w zeszłym roku w Melbourne. W ten sposób spełniła swoje wielkie marzenie, które dzieliła z bardzo bliską jej osobą.

W jednym z odcinków serialu "Break Point" Sabalenka szerzej opowiedziała o swojej relacji ze zmarłym ojcem Siergiejem. Była z nim wyjątkowo zżyta. - Za każdym razem, kiedy mówiłam o mojej rodzinie, chciałam się rozpłakać, ponieważ nie jest to dla mnie łatwe. Ale cieszę się, że każdy, kto oglądał serial, zna moją historię. Myślę, że to ważne dla mnie i moich bliskich - zdradziła później.

Ojciec Aryny Sabalenki nie doczekał największego sukcesu córki

Z produkcji można się dowiedzieć, że marzeniem tenisistki i jej ojca było to, aby przed 25. urodzinami wywalczyła dwa tytuły wielkoszlemowe. Jeśli do zeszłorocznego triumfu w Melbourne doliczyć dwa triumfy w deblu (US Open 2019 i Australian Open 2021), udało jej się osiągnąć cel z nawiązką. Jej ojciec mógł z nią świętować tylko sukces odniesiony w Nowym Jorku. Kilka tygodni później zmarł. Miał 44 lata.

25-letnia obecnie Sabalenka niedługo stanie przed szansą, aby wywalczyć kolejny tytuł wielkoszlemowy. Finał Australian Open pomiędzy Aryną Sabalenką a Qinwen Zheng zostanie rozegrany w sobotę 27 stycznia o godz. 9:30 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

