Co to był za horror! Znamy drugiego finalistę AO. Największy comeback od lat

W piątkowy poranek wyłoniono pierwszego finalistę tegorocznego Australian Open. Dość niespodziewanie z rywalizacją pożegnał się obrońca tytułu, Novak Djoković (1. ATP). Sama porażka nie była wielkim zaskoczeniem, ale jej rozmiary już tak. W pierwszych dwóch setach nie był w stanie ugrać więcej niż trzech gemów (1:6, 2:6). Dopiero w trzeciej partii pokazał się z lepszej strony i utrzymał nadzieję na odwrócenie losów spotkania (7:6). Taki scenariusz ostatecznie się nie ziścił i to Jannik Sinner (4. ATP) awansował do finału wielkoszlemowego turnieju, gdzie spokojnie czekał na kolejnego rywala. Wyłoniło go starcie Daniiła Miedwiediewa (3. ATP) z Alexandrem Zverevem (6. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz trafił najlepiej, jak mógł. "To jest na plus dla Huberta"

Szalony pierwszy set. Miedwiediew błyskawicznie odrobił straty, ale to Zverev postawił kropkę nad "i"

Mecz zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Teoretycznie faworytem był Rosjanin, który w poprzedniej rundzie pokonał Huberta Hurkacza (9. ATP). Znajdował się wyżej w rankingu ATP od Niemca. Rywala nie można było jednak skreślać. W ćwierćfinale wyeliminował bowiem piekielnie groźnego Carlosa Alcaraza (2. ATP). Na dodatek znajdował się w znakomitej formie, co udowodnił na początku półfinałowego starcia.

Już w trzecim gemie przełamał Miedwiediewa. Sztukę tą udało mu się powtórzyć przy kolejnej okazji, dzięki czemu prowadził 4:1. Niemiec korzystał z wpadek Rosjanina, który aż pięciokrotnie popełnił podwójny błąd serwisowy.

Chwilę później jednak i w grze szóstego tenisisty świata pojawiła się nerwowość. Mylił się i posyłał piłki w aut. To była woda na młyn dla Miedwiediewa, który odrobił straty. Najpierw wygrał przy serwisie rywala w szóstym, a następnie w 10. gemie (5:5). Jego radość nie trwała jednak długo. Po chwili Zverev odzyskał koncentrację, ponownie przełamał przeciwnika, a w kolejnym gemie przypieczętował zwycięstwo (7:5). Miedwiediew może sobie pluć w brodę - w ostatnim gemie miał dwa break pointy, ale żadnego nie wykorzystał.

Pewna gra Zvereva. Miedwiediew z problemami. Był bezradny

Drugi set znów rozpoczął się od sporych problemów Rosjanina. Już w pierwszym gemie musiał bronić się przed stratą serwisu, co finalnie mu się udało. Tyle tylko, że Zverev się nie poddawał i grał zdecydowanie lepszy tenis. Wywierał presję na rywalu i zmuszał go do błędów. I te Miedwiediew popełniał. Na dodatek dość słabo radził sobie w defensywie i Niemiec rozrzucał go po korcie. I choć nie popełnił już więcej podwójnych błędów to i tak został dwukrotnie przełamany - w piątym i dziewiątym gemie, przez co znów przegrał, tym razem 3:6.

Dreszczowiec w trzecim i czwartym secie. Miedwiediew "uratował" mecz po dwóch tie-breakach

Trzeci set zaczął się od wyrównanej walki. Wprawdzie w trzecim gemie Rosjanin miał aż dwa break pointy na przełamanie rywala, to żadnego z nich nie wykorzystał. Gra toczyła się więc punkt za punkt, a tenisiści raz po raz popisywali się kapitalnymi akcjami. W dziewiątym gemie to jednak Miedwiediew stanął przed kolejną szansą na przełamanie, ale znów jej nie wykorzystał. O losach partii ostatecznie zadecydował tie-break, w którym silniejszy był Rosjanin i zachował nadzieje na zwycięstwo.

Początek czwartego seta to popis obu zawodników w polu serwisowym. Dość powiedzieć, że w czterech pierwszych gemach wygrywali do 0. Dopiero później kibice byli świadkami bardziej wyrównanej walki. W ósmym gemie Miedwiediew znów miał okazje do przełamania przeciwnika, ale podobnie jak i w poprzednich partiach, tak i teraz ich nie wykorzystał. Tym samym ponownie doszło do tie-breaka. I znów silniejszy był Rosjanin, doprowadzając sensacyjnie do piątego seta.

W nim gra toczyła się punkt za punkt, ale w piątym gemie dość niespodziewanie Miedwiediew dopiął swego i w końcu przełamał Zvereva, co miało kluczowe znaczenie dla losów tego spotkania. Niemiec wyglądał na podłamanego i nie był w stanie już odrobić strat. Dodatkowo w dziewiątym gemie znów został przełamany i finalnie przegrał 3:6 i w całym meczu 2:3.

Tym samym to sensacyjnie Rosjanin wrócił z piekła do nieba i triumfował w półfinale Australian Open. O tytuł zagra z Sinnerem. Mecz zaplanowano na niedzielę 28 stycznia.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]