Serbskie media reagują na klęskę Djokovicia w Australian Open. Jest ostro

W piątkowy poranek Novak Djoković odpadł z Australian Open na etapie półfinału. 36-latek musiał uznać wyższość Jannika Sinnera, który rozegrał fenomenalne spotkanie. "Djoković w półfinale z Jannikiem Sinnerem ewidentnie nie był sobą. Nie grał na takim poziomie, do jakiego nas przyzwyczaił, a wszystko przez genialny występ Włocha, który odbijał piłkę jak w transie. Nie dał żadnej okazji Serbowi do przełamania" - pisał o tym spotkaniu Marcin Jaz ze Sport.pl. Finalnie Włoch wygrał 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3.

Serbskie media grzmią po porażce Djokovicia. "Zagrał poniżej swojego poziomu"

Tuż po porażce Novaka Djokovicia w serbskich mediach pojawiło się wiele artykułów, w których tamtejsi dziennikarze podsumowali kiepski występ rodaka. Jednocześnie podkreślono świetną grę Sinnera, który szczególnie w dwóch pierwszych setach nie dawał rywalowi żadnych szans. "Jak pokazuje wynik, przez większą część meczu na korcie znajdował się tylko jeden zawodnik, a był nim Jannik Sinner. Włoch zagrał fenomenalnie. W jego grze nie było ani jednego słabego punktu. Do tego Novak nie miał dobrego dnia [...] W pełni zasłużone zwycięstwo" - czytamy na łamach kurir.rs.

Portal 24sedam.rs zwrócił uwagę na potężne serwisy Włocha, z którymi Djoković kompletnie nie potrafił sobie poradzić. "Po prostu najlepszy tenisista świata nie miał swojego dnia i Włoch to wykorzystał. W dzisiejszym meczu był bez dwóch zdań lepszy. 'Nole' nie miał rozwiązania na serwisy Sinnera, było to widać przede wszystkim w dwóch pierwszych setach, w których Djoković poniósł kompletną porażkę. Wygrał tylko trzy gemy, co nie przydarzyło mu się od 19 lat" - napisano.

Inne portale również zaznaczają, że 36-latek miał bardzo zły dzień i nie zaprezentował się na miarę swoich możliwości. "Dzisiaj po prostu wszystko poszło nie tak. Serwis Sinnera był najbardziej problematyczny. Djoković kilka razy próbował się podnieść, znaleźć słaby punkt Włocha, ale Sinner miał odpowiedź niemal na wszystko. 22-latek grał jak w transie i nie dał naszemu zawodnikowi nawet krzty nadziei" - komentują dziennikarze nsuzivo.rs.

W finale Australian Open Jannik Sinner zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Daniił Miedwiediew - Alexander Zverev, który rozpoczął się w piątek o godz. 9:40 polskiego czasu.

