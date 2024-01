Eksperci oszołomieni porażką Djokovicia. "Dokonał niemożliwego"

Novak Djoković przystąpił do Australian Open jako obrońca tytułu i jeden z faworytów do zwycięstwa. Tyle tylko, że już od początku nie radził sobie najlepiej. Grał dość nerwowo, przez co popełniał proste błędy. Dość powiedzieć, że w drodze do półfinału stracił aż trzy sety. Finalnie poległ w piątkowym starciu z Jannikiem Sinnerem i to dość boleśnie. W dwóch pierwszych partiach był w stanie ugrać zaledwie trzy gemy. W trzeciej odsłonie spotkania musiał bronić nawet piłki meczowej, ale ostatecznie przedłużył szanse na zwycięstwo. W czwartym secie Włoch pozbawił go już jednak nadziei i wygrał 6:3.

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Eksperci zaskoczeni tak wyraźną porażką Djokovicia. Pewna era dobiegła końca

Eksperci byli zszokowani takim wynikiem spotkania. Liczyli na równe i zacięte starcie tenisistów. Tym razem to Sinner pokazał klasę i rozgromił rywala. Djoković wydawał się za to całkowicie bezradny - ani razu nie miał nawet szansy na przełamanie rywala.

"No i stało się. Novak Djoković nie zdobędzie w niedzielę 25. tytułu wielkoszlemowego i 11. w #AusOpen . Jannik Sinner wygrał z nim już po raz trzeci, choć po raz pierwszy w Wielkim Szlemie" - podkreśliła Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Jannik Sinner podbił ziemię Djokovicia i zagra w finale Australian Open. Novak przegrał swój pierwszy półfinał w Melbourne (do tej pory bilans 10-0) i jednocześnie swój pierwszy mecz w #AusOpen od 2018 roku!" - pisał Dawid Żbik z Eurosportu.

"Djoković? Niezrozumiałe dwa pierwsze sety. Z absolutnie skandalicznymi parametrami serwisowymi. Świetny plan Sinnera, żeby naciskać Djokovicia od pierwszej do ostatniej piłki, ale to nie tłumaczy tego, dlaczego przez pierwsze dwa sety Nole był tak słaby" - to z kolei opinia Huberta Błaszczyka.

"Seria 33 zwycięstw z rzędu Djokovica w Melbourne dobiegła końca!" - podkreślał Jose Morgado.

"Jest to pierwszy od 2005 roku finał Australian Open, w którym nie zagra nikt z trójki Djoković, Nadal, Federer" - podkreśliła Kamila Kotulska, co pokazuje, że dobiegła końca pewna era tenisa.

"Włoch dokonał NIEMOŻLIWEGO! Pokonał Novaka Djokovicia w półfinale w Melbourne. To się jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło. Serb albo odpadał wcześniej, albo wygrywał turniej (dziesięciokrotnie)" - przypomniał Maciej Trąbski z Onetu.

Eksperci zachwyceni Sinnerem

Wielu ekspertów doceniło też klasę Sinnera, podkreślając, że to on jest głównych faworytem do tytułu.

"Jannik Sinner wygrał z Novakiem Djokoviciem trzeci z czterech ostatnich meczów i przerwał niesamowitą serię Serba w Melbourne! 22-latek w pierwszych dwóch setach dominował na korcie. Miał piłkę meczową w tie-breaku trzeciej partii, ale nie wykończył sprawy. Włoch z 2022 roku pewnie miałby duży problem, aby po tak przegranym secie utrzymać poziom gry, ale aktualna wersja Jannika Sinnera jest już o wiele bardziej odporna. On jest gotowy, aby zdobyć ten tytuł w niedzielę" - podkreślał Szymon Przybysz.

"A jednak, zrobił to. JANNIK SINNER, PROSZĘ PAŃSTWA! Ale kocur" - pisał Mateusz Wasiewski z WP SportoweFakty.

"Dzwońcie do rodziny, budźcie sąsiadów. Nole 0:2 z Włochem" - żartował w trakcie spotkania Michał Sagrol.

W finale Sinner zmierzy się ze zwycięzcą starcia Daniił Miedwiediew - Alexander Zverev.

