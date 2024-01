Stała się sensacja! Djoković zmiażdżony w półfinale Australian Open

Novak Djoković był niekwestionowanym królem tenisowego Melbourne, szedł po 11. zwycięstwo w Australian Open w karierze, ale w półfinale z Jannikiem Sinnerem ewidentnie nie był sobą. Nie grał na takim poziomie, do jakiego nas przyzwyczaił, a wszystko przez genialny występ Włocha, który odbijał piłkę jak w transie. Nie dał żadnej okazji Serbowi do przełamania.

Sinner budował sobie autostradę do finału

Przed starciem pierwszej z czwartą rakietą świata można było w ciemno zakładać, że to się skończy zapewne pięcioma setami. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Głównie za sprawą Sinnera, który zagrał prawdopodobnie najlepszy mecz w karierze. Dla Djokovicia był jak walec. Grał z niebywałą werwą, jak Manchester City w rewanżowym półfinale zeszłego sezonu Ligi Mistrzów z Realem Madryt (4:0).

Pierwszy set trwał zaledwie 36 minut. Sinner przełamał Djokovicia już przy jego pierwszym gemie serwisowym. Do tego sam serwował doskonale. Skuteczność pierwszego serwisu miał na poziomie prawie 80 proc., podczas gdy u Djokovicia zarówno pierwszy, jak i drugi serwis przekraczały tylko 40 proc. skuteczności, do tego popełnił dwa podwójne błędy serwisowe.

Kibice na Rod Laver arena byli pod wrażeniem siły i precyzji zagrań Sinnera, ale szokowała ich słaba postawa Djokovicia. Serb cudem uniknął przegranego seta do zera. Zdołał uratować jednego gema, kiedy obronił jedynego break pointa w secie, a potem wygrał na przewagi. Ale to był jedyny pozytywny moment lidera rankingu w tej partii. Sinner przełamał go ponownie, a w siódmym gemie zamknął seta po drugiej piłce meczowej, zwyciężając w partii 6:1. Ostatni raz Serb przegrał seta w takim stosunku na AO w 2013 r.

Drugi set potrwał zaledwie trzy minuty dłużej. Djoković grał nieco lepiej, ale gdy on łapał powoli wiatr w żagle, to Sinner był jeszcze lepszy. Serb zaczął od gema wygranego do zera, ale Sinner znów przełamał go z zaskakująco dużą łatwością. Przy swoich gemach serwisowych był jeszcze bardziej skuteczny (92 proc. przy pierwszym serwisie). Dwa takie gemy wygrał do zera. Zwinnie poruszał się po korcie, zaskakiwał Djokovicia, który popełnił masę niewymuszonych błędów - łącznie 29 w pierwszych dwóch setach.

Druga partia to także była bułka z masłem dla Sinnera, choć musiał nieco bardziej się wysilić w końcówce. Djoković znów nieźle się bronił, ale musiał skapitulować po drugim break poincie w siódmym gemie. Później walczył o przełamanie, ale Sinner nie dał mu nawet zbliżyć się do tego. Zamknął seta po drugiej piłce setowej, wygrywając partię 6:2.

Zryw Djokovicia uratował mecz

Trzeci set to wciąż nie była najlepsza wersja Djokovicia, ale Serb i tak grał o niebo lepiej niż w poprzednich dwóch odsłonach tego pojedynku. Sinner musiał robić swoje, być konsekwentny i utrzymać rytm. 10-krotny mistrz AO jeszcze bardziej poprawił swój serwis, nie dawał się przełamać. Właściwie Sinnerowi było coraz trudniej konkurować z Serbem przy jego gemach serwisowych. Ale w drugą stronę było podobnie. Włoch przy serwisie był bezkonkurencyjny. Obaj popełnili podobną liczbę niewymuszonych błędów (ok. 10).

Niemalże do końca trzeciej partii wydawało się, że Djoković może jeszcze wrócić do meczu. Mieliśmy tie-break. Serb miał dwa mini-breaki, prowadził 2:0 i 4:2, ale w obu przypadkach Sinner zdołał doprowadzić do wyrównania, a potem udało mu się wyjść na prowadzenie 5:4. Jego forhend był wręcz zabójczy, precyzyjny, prawie za każdym razem spadał tam, gdzie dokładnie Sinner chciał. Prawie, bo nie dał rady skończyć tego seta. Zepsuł ostatnie forhendy, zawiodły go na samym finiszu. Djoković to wykorzystał i uratował ten mecz, wygrywając tie-breaka 8:6, a seta 7:6.

Sinner znów w gazie

Włoski tenisista musiał wrócić do tego, co proponował w pierwszych dwóch setach - do szerokiego i mocnego grania. Nie mógł dawać Djokoviciowi okazji do grania niewygodnych piłek, po ciasnych kątach i po prostych.

Kluczowy okazał się czwarty gem czwartego seta, kiedy Sinner przełamał, choć przegrywał 0:30. Odbudował wtedy autostradę do finału. Zmusił Djokovicia do podjęcia ryzyka, ale Serb nie odnajdywał się najlepiej w tej sytuacji. Włoch imponował kondycją, wybieganiem, jego zagrania wciąż miały dużą siłę. To pozwoliło mu zbudować przewagę, której nie miał prawa wypuścić. Wygrał czwartego seta 6:3, a cały mecz 3:1.

Djoković przegrał pierwszy półfinał Australian Open w karierze. To jego pierwsza porażka w Melbourne od 2018 r. Z kolei Sinner jest pierwszym Włochem, który awansował do finału AO. W meczu o tytuł zmierzy się z lepszym z pary Daniił Miedwiediew - Alexander Zverev.

Australian Open, półfinał:

Novak Djoković (Serbia, ATP 1.) - Jannik Sinner (Włochy, ATP. 4) 1:6, 2:6, 7:6 (6), 3:6.