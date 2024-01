Djoković może zagrać w meczu hańby. "Poprosili mnie, więc to zrobię"

Novak Djoković pewnie zmierza po 11 zwycięstwo w wielkoszlemowym Australian Open. Po pokonaniu Dino Prizmicia (168. ATP), Alexeia Popyrina (45. ATP), Tomas Martin Etcheverry (28. ATP) oraz Adriana Mannarino (17. ATP) lider światowego rankingu nie dał we wtorek większych szans Taylorowi Fritzowi (9. ATP) i wygrał 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3. Teraz zagra o drugi z rzędu finał z Jannikiem Sinnerem (4. ATP). Jak się okazuje, niebawem możemy go zobaczyć za to na meczu piłki nożnej.

Novak Djoković dostanie zaproszenie na mecz Rosja - Serbia. "Takie jest życzenie"

Pod koniec grudnia wypłynęła informacja o tym, że reprezentacja Serbii chce zmierzyć się z Rosją. Niedługo później otrzymaliśmy potwierdzenie, że oba zespoły zagrają ze sobą 21 marca na stadionie Dynama w Moskwie.

Niespodziewanie Prezydent Rosyjskiej Federacji Tenisowej Szamil Tarpiszczew zdradził, że zamierza zaprosić na to spotkanie właśnie Djokovicia. "Takie jest życzenie organizatorów meczu. Jeśli w tym czasie nie będzie grał w żadnych zawodach, to istnieje szansa, że przyleci. Być może wyślę mu zaproszenie nawet teraz, gdy będzie w Australii. Poprosili mnie, więc to zrobię. Zobaczymy, czy uda mu się przejechać widłami przez wodę" - powiedział, cytowany przez TASS.

Jeśli Serb przyjmie zaproszenie i uda się na to towarzyskie starcie, to szczęśliwy z tego powodu będzie zapewne jego ojciec Srdjan. Na początku ubiegłego roku, po meczu Novaka z Andrijem Rublowem w Australian Open rosyjscy kibice urządzili fiestę z poparciem dla Władimira Putina. Ojciec tenisisty został wówczas sfilmowany, jak świętuje razem z nimi. "Niech żyją Rosjanie" - miał mówić.

Półfinałowe spotkanie AO pomiędzy Djokoviciem a Sinnerem zostanie rozegrane w piątek 26 stycznia, a rozpocznie się o godzinie 4:30 czasu polskiego. W drugim półfinale pogromca Huberta Hurkacza (8. ATP) Daniił Miedwiediew (3. ATP) zagra z Alexanderem Zverevem (6. ATP).