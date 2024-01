Sabalenka przeszła do historii. Dopiero druga w XXI wieku

Aryna Sabalenka (2. WTA) pokonała Coco Gauff (4. WTA) 7:6(2), 6:4 w finale Australian Open. Starcie jeszcze przed rozpoczęciem nazywano przedwczesnym finałem, ale do faktycznie ostatniego spotkania awansowała białoruska tenisistka. Już drugi rok z rzędu będzie miała szansę na triumf w Melbourne, a do tego przeszła do historii.

REKLAMA

Zobacz wideo Polka przeszła w Australian Open samą siebie. "Absolutnie największa niespodzianka"

Aryna Sabalenka przeszła do historii. Zrobiła to jako druga w XXI wieku

Sabalenka już drugi raz z rzędu zagra w finale Australian Open i będzie miała szansę na drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Okazuje się, że to nie jedyne osiągnięcie Białorusinki w związku z pokonaniem Coco Gauff. Dodatkowo 25-latka zapisała się na kartach historii tenisa w XXI wieku, jako druga zawodniczka, która awansowała do trzech finałów Wielkich Szlemów z rzędu na twardych kortach.

Poza dwoma finałami Australian Open Sabalenka była również w finale US Open w 2023 roku, gdzie przegrała z Coco Gauff. Tylko jedna zawodniczka w tym stuleciu osiągnęła taki wynik. To rodaczka obecnej wiceliderki światowego rankingu Wiktoria Azarenka.

Dawna liderka WTA była aż w czterech finałach wielkoszlemowych na twardych kortach z rzędu. Dokonała tego w 2012 i 2013 roku. Wówczas grała po dwa razy w meczach o tytuł na Australian Open i US Open. Turnieje w Australii wygrała, a w USA doznała porażek.

Istnieje szansa, że Sabalenka osiągnie dokładnie takie same wyniki, jak Azarenka. Obecna wiceliderka światowego rankingu musiałaby wygrać tegoroczne Australian Open i zagrać w finale US Open. Gdyby tam przegrała, to miałaby ten sam bilans, co jej starsza koleżanka.

Najpierw jednak Aryna Sabalenka będzie musiała wygrać w finale Australian Open. Mecz zaplanowano na sobotę 27 stycznia. Rywalką Białorusinki będzie z Qinwen Zheng (15. WTA), która ograła Dajanę Jastremską (93. WTA) 6:4, 6:4.