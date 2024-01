Hurkacz wysłał wiadomość po Australian Open. Pożegnał się

Po pięciosetowym boju Hubert Hurkacz (9. ATP) przegrał w ćwierćfinale Australian Open z Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP) 6:7(4-7), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6. "Polak wreszcie udźwignął rolę faworyta, ale nie poradził sobie, gdy nie musiał, ale mógł. W końcówce ćwierćfinału z Daniłem Miedwiediewem, gdy wygrana była teoretycznie na wyciągnięcie ręki, Polak osłabł. Sfera mentalna przez dłuższy czas ograniczała Polaka, ale niewykluczone, że jego najlepsza wersja dopiero przed nami" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Chociaż można mieć zastrzeżenia co do gry Hurkacza w tamtym spotkaniu, to faktem pozostaje, że to najlepszy występ Hurkacza w turnieju wielkoszlemowym od czasu Wimbledonu w 2021 roku, gdy odpadł w półfinale. Przez kolejne dwa lata polski tenisistka najdalej dochodził do czwartej rundy (a i to nie zawsze), więc pozostaje mieć nadzieję, że to dobry prognostyk przed kolejnymi turniejami Wielkiego Szlema w tym roku.

Hubert Hurkacz podziękował fanom za wsparcie w Australian Open. "To wiele znaczy"

Kilkanaście meczów po meczu z Daniiłem Miedwiediewem Hubert Hurkacz w mediach społecznościowych "pożegnał się" z Australian Open. "Do zobaczenia za rok Melbourne. Z pewnością wyciągnę trochę pozytywów z tego turnieju na resztę sezonu" - napisał polski tenisistki.

"Ufam procesowi i pracy, którą wykonuję. Dziękuję za wsparcie, które okazaliście mi przez ostatnie półtora tygodnia. To wiele dla mnie znaczy" - dodał.

Hubert Hurkacz zarobił olbrzymie pieniądze i osiągnął najlepszy wynik w karierze w rankingu ATP

Za awans do ćwierćfinału Australian Open Hurkacz wzbogacił się o 600 tysięcy dolarów australijskich, co w przeliczeniu daje blisko 1,6 miliona złotych brutto. Dodatkowo od poniedziałku 26-latek będzie notowany na ósmym miejscu w rankingu ATP, co jest jego najwyższym miejscem w karierze.